Czarzasty broni Berka i uderza w Nawrockiego. „Wszystko rozwala”

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany w programie „1 na 1” w TVN24, czy poprze kandydaturę Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Nie złożył jednoznacznej deklaracji. Podkreślił, że decyzję podejmie klub parlamentarny Lewicy, a on sam zagłosuje zgodnie z jego stanowiskiem. Pytanie dotyczyło również kontrowersji związanych z przejściem Berka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do TK. Krytycy tej kandydatury wskazują, że koalicja rządząca wcześniej zapowiadała odsunięcie polityków od Trybunału.

Czarzasty broni Berka. „Jest wybitnym prawnikiem”

Lider Lewicy stanowczo sprzeciwił się porównywaniu Macieja Berka do Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz. Takie zestawienia nazwał „ohydnymi”, a samego kandydata określił mianem wybitnego prawnika. Czarzasty przyznał jednocześnie, że w tej sprawie ścierają się dwie zasady. Pierwsza zakłada, że czynni politycy nie powinni trafiać do Trybunału Konstytucyjnego. Drugą jest konieczność przywrócenia tej instytucji prawidłowego funkcjonowania w demokratycznym państwie.

– Jest walka o wartości i jest pragmatyzm – przekonywał marszałek Sejmu. Jego zdaniem oba argumenty trzeba wyważyć, a ostateczne stanowisko całej formacji zostanie ustalone na posiedzeniu klubu.

Ostre słowa o Trybunale Konstytucyjnym

Czarzasty nie szczędził też krytyki obecnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. Stwierdził, że instytucja jest „fatalnie zarządzana”, a podejmowane przez nią decyzje bywają skandaliczne i zabezpieczają interesy „ortodoksyjnej prawicy”.

To właśnie sytuacją w TK uzasadniał potrzebę pragmatycznego podejścia do kandydatury Macieja Berka. Nie zagwarantował jednak, że jedna osoba będzie w stanie zmienić sposób działania całej instytucji.

Czarzasty uderza w Karola Nawrockiego. „Jest totalnie nieskuteczny”

Marszałek Sejmu odniósł się także do prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie o planowanych zmianach podatkowych ocenił, że głowa państwa może zablokować rozwiązania, które – według niego – objęłyby około 4 mln osób.

– Jest znany z tego, że wszystko rozwala – powiedział Czarzasty. Zarzucił Nawrockiemu nieskuteczność w przeprowadzaniu własnych projektów ustaw. Według lidera Lewicy prezydenckie propozycje są źle napisane i nieprzygotowane, a blokowanie cudzych inicjatyw jest łatwiejsze niż tworzenie własnych rozwiązań.

Polityk skrytykował prezydenta również za decyzje dotyczące związków partnerskich oraz jego postawę wobec Ukrainy. Stwierdził, że Nawrocki mógłby zrobić więcej w sprawie pomocy dla zaatakowanego kraju. Jednocześnie Czarzasty podkreślił, że dalsze wsparcie militarne i finansowe Ukrainy leży w interesie bezpieczeństwa Polski.

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