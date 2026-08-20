Tusk popełnił kardynalny błąd ws. TK? Prof. Dudek mówi o „ucieczce do Brukseli”

Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego została zgłoszona przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Ten ruch wywołał lawinę krytyki, bo Berek jeszcze kilka dni temu pełnił funkcję ministra ds. nadzoru wdrażania polityki rządu, a w dobie podkreślania konieczności odpolitycznienia TK, wspomniana kandydatura stoi w sprzeczności z narracją, która była dotychczas głoszona przez rządzących.

Maciej Berek kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Dudek: Horrendalne posunięcie

Do sprawy odniósł się prof. Antoni Dudek. – To jest, moim zdaniem, zupełnie horrendalne posunięcie, które przekreśla to wszystko, co dotąd Donald Tusk twierdził w sprawie Trybunału: druga strona zniszczyła Trybunał, bo go upartyjniła, upolityczniła, a teraz ja go odpolitycznię, bo zrobię swoją prawą rękę sędzią Trybunału. To jest horrendalne – skomentował na antenie Polsat News.

– Wiara zwolenników tego rozwiązania, że jeden jedyny Maciej Berek – nie ma innych prawników w RP, tylko jeden Maciej Berek, który był tak niesamowicie skuteczny jako minister nadzorujący pracę rady ministrów – że to jest jedyny (człowiek – red.), który może naprawić Trybunał, to jest absurd. To jest ośmieszenie się. Uważam, że Donald Tusk popełnił jeden z większych błędów w obecnej kadencji swoich rządów – ocenił politolog.

Prof. Dudek stwierdził, że premier „przekreślił całą dotychczasową linię swojej partii, jeśli chodzi o naprawdę sądownictwa”. – Najwyższa pora, żeby ktoś Donaldowi Tuskowi wytłumaczył, że zachowuje się dokładnie tak samo, jak się zachowywał w 2014 r., kiedy uciekł do Brukseli – stwierdził ekspert. – On topi koalicję, wtedy z PSL-em... Idzie dokładnie w tym samym kierunku co w 2014 r. – podsumował wątek.

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