Fala komentarzy po decyzji Nawrockiego. „Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów”

Przypomnijmy, 20 sierpnia prezydent przekazał w mediach społecznościowych, że nie zawetuje ani nie podpisze głośnej „ustawy lex szarlatan”. Zdecydował natomiast, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem „do jednej grupy, tzw. szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób, zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną” .

Nawrocki zdecydował ws. „lex szarlatan” . Posypały się komentarze

„Trudno w to uwierzyć, ale Karol Nawrocki zablokował ustawę chroniącą pacjentów przed oszustami, wyłudzeniami i groźnymi niesprawdzonymi terapiami. Zamiast po stronie chorych, stanął po stronie szarlatanów” – napisał w serwisie X Donald Tusk.

Z kolei europoseł Dariusz Joński stwierdził, że „Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego oszusta od pseudomedycyny i mamy tego efekty”. Ocenił również, że „ u stawa ta ma chronić pacjentów przed niesprawdzonymi metodami leczenia i oszustami. Widać to się Nawrockiemu i jego gościom nie podoba. Właśnie po to pisowcom jest potrzebny Trybunał Konstytucyjny. Żeby blokować dobre ustawy. Hańba”.

Maciej Wróbel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił natomiast uwagę, że najpierw Nawrocki „wytrwale wetował próbę uregulowania rynku kryptowalut, teraz blokuje 'lex szarlatan'. Sępy żerujące na zdrowiu ciężko chorych Polaków otwierają szampana” .

„Dobrze, że ustawa zostanie zbadana pod kątem jej konstytucyjności”

Z kolei przedstawiciele Konfederacji nie kryją zadowolenia z decyzji prezydenta. „Osoby żerujące na cudzym nieszczęściu i nadziei na leczenie, czyli zwykłych oszustów, należy ścigać i karać. Jednak ta ustawa idzie zdecydowanie za daleko. Daje Rzecznikowi Praw Pacjenta ogromne kompetencje, pozwala nakładać kary do miliona złotych, przewiduje ich natychmiastową wykonalność, a jednocześnie opiera się na szerokich i nieostrych definicjach. Dlatego dobrze, że ustawa zostanie zbadana pod kątem jej konstytucyjności” – stwierdził poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

Decyzję prezydenta popierają także przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej czy PiS-u. „Brawo! W Sejmie głosowałem przeciwko tej ustawie – przyznał m.in. Dariusz Matecki” .

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