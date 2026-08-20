Tłumy chętnych na spotkanie z Nawrockim? Rozpoczęła się specjalna selekcja

Przypomnijmy, spotkanie odbędzie się w dniach 29–30 sierpnia 2026 roku w rezydencji prezydenta. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób w wieku 18–26 lat, które wcześniej wypełniły specjalny formularz zgłoszeniowy – należało podać m.in. swój numer PESEL, wskazać miejsce zamieszkania, a także wskazać motywację do udziału w spotkaniu. Według zapowiedzi Kancelarii Prezydenta będą to dwa dni pełne „sportowych emocji, koncertów, atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski” .

Spotkanie z Nawrockim w Juracie. Rozpoczęto kwalifikację uczestników

W związku ze zbliżającym się wydarzeniem zapytaliśmy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta o szczegóły doboru uczestników – co dokładnie może decydować o ich wskazaniu. 19 sierpnia otrzymaliśmy wiadomość, że rekrutacja osób, które będą mogły wziąć udział w wydarzeniu, zakończyła się 18 sierpnia.

Poinformowano także, że „teraz trwa proces kwalifikacji zgłoszeń”, co może sugerować, że było ich sporo. Dodano też, że „przy kwalifikacji uczestników brane są pod uwagę informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności dotyczące motywacji do udziału w wydarzeniu oraz dotychczasowej aktywności kandydata” .

Dowiedzieliśmy się również, że „ostateczna liczba uczestników zostanie podana po zakończeniu procesu rekrutacji i kwalifikacji zgłoszeń” – nie ujawniono jednak dokładnej daty .

Karol Nawrocki chce spotkać się z młodzieżą

W nagraniu opublikowanym kilka tygodni temu Karol Nawrocki zachęcał młodych do wspólnych rozmów. – Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami – mówił Prezydent RP Karol Nawrocki w specjalnym nagraniu skierowanym do młodych.

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