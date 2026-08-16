Nawrocki rośnie w siłę. Ten sondaż może sporo namieszać

Po wyborach parlamentarnych w 2027 roku układ sił na prawicy może wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Jedną z kluczowych postaci tego scenariusza może okazać się Karol Nawrocki, którego relacje z Jarosławem Kaczyńskim będą miały coraz większe znaczenie.

Jednym z potencjalnych pól rywalizacji, jest pomysł prawicowego paktu senackiego. Sławomir Mentzen chciałby, aby porozumienie ugrupowań prawicowych powstało pod auspicjami prezydenta. Dla prezesa PiS taki wariant może być jednak problematyczny.

– Jarosław Kaczyński się tego boi, bo chce być dalej kreatorem tego nowego sojuszu prawicowego. Perspektywa, że to Karol Nawrocki zdobędzie rząd dusz, budzi paraliżujący strach na Nowogrodzkiej – ocenił prof. Antoni Dudek.

Sondaż. Polacy ocenili potencjał Nawrockiego

O to, czy Karol Nawrocki ma szansę w przyszłości stać się liderem całej prawicy, zapytano w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

„Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?” – brzmiało pytanie.

Odpowiedzi pokazują, że prezydent ma w tej kwestii spory kapitał. Ponad połowa ankietowanych (54,4 proc.), uważa, że Karol Nawrocki posiada odpowiednie cechy, by przejąć przywództwo na prawicy. 31,7 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 22,7 proc. „raczej tak”.

Odmiennego zdania jest 28,8 proc. badanych. W tej grupie 14,7 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 14,1 proc. – „zdecydowanie nie”. 16,8 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić potencjału prezydenta.

Nowy sondaż. Prawica widzi lidera w Karolu Nawrockim

Jeszcze ciekawiej wyniki wyglądają po uwzględnieniu politycznych sympatii ankietowanych. Wśród wyborców opozycji(PiS, obu Konfederacji oraz Razem) – aż 81 proc. dostrzega w głowie potencjalnego lidera całej prawicy.

57 proc. z tej grupy odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. „raczej tak”. Tylko 13 proc. wyborców opozycji nie widzi w prezydencie odpowiedniego kandydata do tej roli.

Podobnie sytuacja wygląda wśród sympatyków obu Konfederacji. Tutaj pozytywnie potencjał Karola Nawrockiego ocenia 77 proc. badanych. 52 proc. jest tego zdecydowanych, a 25 proc. – raczej przekonanych.

Wyborcy KO przeciwni Karolowi Nawrockiemu

Zupełnie inaczej patrzą na sprawę wyborcy obozu rządzącego. W tej grupie 53 proc. uważa, że prezydent nie ma odpowiednich predyspozycji do bycia liderem prawicy. Co ciekawe, aż 28 proc. sympatyków rządu ocenia jego potencjał pozytywnie.

Wśród pozostałych wyborców 51 proc. dostrzega w Karolu Nawrockim cechy potrzebne do objęcia przywództwa na prawicy. Przeciwnego zdania jest 20 proc., a 29 proc. nie ma wyrobionej opinii.

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