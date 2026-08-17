Polacy chcą zwiększenia wydatków na wojsko. Zaskakują wyniki wśród młodych

Polska przeznacza w tym roku na obronność ponad 200 mld zł, czyli blisko 5 proc. PKB. Mimo rekordowego poziomu wydatków 50,7 proc. Polaków uważa, że na armię powinno trafiać jeszcze więcej pieniędzy – wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Większość zwolenników dalszych zbrojeń uzależnia jednak ich skalę od kondycji finansów państwa. Takiej odpowiedzi udzieliło 33,2 proc. ankietowanych. Kolejne 17,5 proc. popiera zwiększenie nakładów nawet kosztem innych pozycji w budżecie.

Polacy oceniają wydatki na armię

Zdaniem 27,5 proc. badanych obecny poziom wydatków w relacji do PKB jest wystarczający. Ich ograniczenia i przeznaczenia pieniędzy na inne potrzeby chce 10,8 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 11 proc. uczestników badania.

Większe poparcie dla dalszego wzmacniania armii deklarują kobiety. Wzrostu wydatków chce łącznie 53,7 proc. z nich oraz 47,5 proc. mężczyzn. Panie częściej stawiają jednak warunek zachowania stabilności budżetowej – taką odpowiedź wskazało 37,2 proc. kobiet i 28,9 proc. mężczyzn.

Zwiększanie nakładów bez względu na sytuację finansów państwa popiera natomiast 18,6 proc. mężczyzn oraz 16,5 proc. kobiet. Panowie częściej uznają również, że obecny poziom wydatków jest wystarczający – uważa tak 32,4 proc. z nich i 23 proc. pań.

Młodzi chcą dalszego wzmacniania wojska

Największe poparcie dla podnoszenia wydatków na obronność odnotowano w grupie do 24. roku życia. Opowiedziało się za tym łącznie 70,1 proc. najmłodszych respondentów.

W tej grupie 33,8 proc. ankietowanych zgodziłoby się na zwiększenie nakładów nawet kosztem innych wydatków, a 36,3 proc. uzależnia decyzję od możliwości budżetowych. Tylko 13 proc. młodych uważa, że obecny poziom finansowania armii jest wystarczający.

Znacznie ostrożniejsze są osoby powyżej 50. roku życia. Bezwarunkowy wzrost wydatków popiera 13,2 proc. z nich, a kolejne 34,8 proc. zgadza się na niego pod warunkiem zachowania stabilności finansów państwa. Blisko 30 proc. najstarszych respondentów uznaje obecny poziom nakładów za wystarczający.

Ponad 200 mld zł na obronność

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok na obronę narodową przeznaczono 200,1 mld zł, czyli 4,81 proc. prognozowanego PKB. To jeden z najwyższych wskaźników wśród państw NATO.

Dodatkowym źródłem finansowania zakupów wojskowych ma być unijny program SAFE. Rząd deklaruje, że Polsce przypadnie około 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł preferencyjnych pożyczek. Mechanizm pozostaje jednak przedmiotem sporu politycznego – w marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę dotyczącą polskiego instrumentu realizacji SAFE.

Badanie przeprowadzone przez SW Research dla DGP 11-12 sierpnia 2026 r.

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