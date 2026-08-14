Prof. Dudek ujawnił, czego obawia się Kaczyński. „Paraliżujący strach”

Prof. Antoni Dudek ocenił możliwe układanki na prawicy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W opinii historyka nie można wykluczyć współpracy PiS ze środowiskiem Grzegorza Brauna, mimo że Jarosław Kaczyński obecnie stanowczo odrzuca taki scenariusz.

PiS zawrze koalicję z Grzegorzem Braunem?

W tym kontekście ekspert przypomniał sytuację z Samoobroną. Przed wyborami PiS miało uchwałę, która wykluczała koalicję z partią Andrzeja Leppera. Na początku 2006 r. została ona uchylona, a kilka tygodni później oba ugrupowania stworzyły wspólny rząd. – Doświadczenie mi podpowiada, że niczego wykluczyć nie można – powiedział prof. Dudek w rozmowie z Gońcem.

Według historyka problemem dla PiS mogłaby być reakcja USA na rząd z udziałem Grzegorza Brauna. Chodzi przede wszystkim o jego antyamerykańskie poglądy i wypowiedzi dotyczące Żydów. Prof. Dudek uważa jednak, że możliwy jest inny wariant: współpraca PiS z ludźmi Brauna bez włączania samego polityka do rządu.

Jako przykład podał Marka Wocha i Bezpartyjnych Samorządowców. Woch zawarł porozumienie ze środowiskiem Brauna, a później podpisał z PiS porozumienie dotyczące paktu senackiego. – Już pierwszy maleńki pomost został zbudowany i będą kolejne –stwierdził historyk.

W takim układzie rząd mógłby działać bez kontrowersyjnego europosła, ale jednocześnie liczyć na wsparcie jego środowiska. – To właśnie Grzegorz Braun jest beneficjentem tej fali radykalizmu społecznego, którą wywołało zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich – podkreślał ekspert.

Nawrocki na kursie kolizyjnym z Kaczyńskim?

Sam prezydent także może mieć spory wpływ na układ sił. Chodzi przede wszystkim o relacje Karola Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim. Jednym z pól ich rywalizacji może być prawicowy pakt senacki. Sławomir Mentzen chce, aby takie porozumienie powstało pod patronatem głowy państwa.

Taki scenariusz może nie być po myśli prezesa PiS. Jeśli w pakcie znalazłyby się PiS, Konfederacja, Korona i mniejsze ugrupowania prawicowe, Nawrocki zyskałby wpływ na budowanie przyszłego układu. – Jarosław Kaczyński się tego boi, bo chce być dalej kreatorem tego nowego sojuszu prawicowego. Perspektywa, że to Karol Nawrocki zdobędzie rząd dusz, budzi paraliżujący strach na Nowogrodzkiej – ocenił prof. Dudek.

Niepewna jest również przyszłość partii Grzegorza Brauna. Korona dopiero buduje struktury i będzie musiała znaleźć kandydatów na wszystkie 41 „jedynek” oraz pozostałe miejsca na listach. – Może się okazać, że tych 10 proc., co to mu dzisiaj dają w sondażach, nagle nie będzie i zacznie to tak spadać, spadać, spadać. I na końcu się okaże, że w ogóle może progu nie przekroczyć – stwierdził prof. Dudek.

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