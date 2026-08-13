Kolejni prezydenci miast u Morawieckiego. Obaj mieli poparcie PiS

Mateusz Morawiecki wzmacnia swoje zaplecze samorządowe. Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, do stowarzyszenia Rozwój Plus przechodzi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Oznacza to zakończenie jego dotychczasowej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

Prezydent Tarnobrzega przechodzi do Morawieckiego

Łukasz Nowak nie jest członkiem PiS. W wyborach samorządowych w 2024 roku wystartował z własnego komitetu, jednak otrzymał oficjalne poparcie partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS nie wystawiło wówczas w Tarnobrzegu własnego kandydata.

Nowak wygrał wybory w drugiej turze, zdobywając 52,44 proc. głosów. Pokonał ubiegającego się o reelekcję Dariusza Bożka, na którego zagłosowało 47,56 proc. wyborców.

Prezydent Sieradza także chce do Rozwoju Plus

To niejedyny nowy samorządowiec w otoczeniu Morawieckiego. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała zadeklarował wolę przystąpienia do Rozwoju Plus. Tłumaczył, że pod względem centroprawicowych poglądów właśnie to środowisko jest mu obecnie najbliższe. – Niestety, ale w obecnym rządzie widzę politykę odchodzenia od wspierania samorządów gminnych czy powiatowych w formie finansowej – powiedział Osiewała, cytowany przez lokalny portal Nasze.fm.

Samorządowiec zaznaczył, że Rozwój Plus pozostaje obecnie stowarzyszeniem. Gdyby inicjatywa Morawieckiego została przekształcona w partię, jego ewentualne członkostwo miałoby być przedmiotem osobnych rozmów.

Osiewała również nie jest politykiem PiS. W 2024 roku ubiegał się o reelekcję z komitetu Solidarne Miasto Sieradz. W wyborach w 2018 roku otrzymał jednak oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, które zrezygnowało wtedy z wystawienia własnego kandydata.

Morawiecki pozyskuje kolejnych samorządowców

Lista prezydentów miast związanych z inicjatywą Morawieckiego szybko się wydłuża. Wcześniej do Rozwoju Plus dołączyli prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Witko był związany z PiS, dlatego jego odejście stanowiło bezpośrednią stratę dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Kinastowski nigdy do PiS nie należał.

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