Kolejni prezydenci miast u Morawieckiego. Obaj mieli poparcie PiS
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Kolejni prezydenci miast u Morawieckiego. Obaj mieli poparcie PiS

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
Prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak dołącza do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Chęć przystąpienia do stowarzyszenia zadeklarował również inny prezydent.

Mateusz Morawiecki wzmacnia swoje zaplecze samorządowe. Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, do stowarzyszenia Rozwój Plus przechodzi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Oznacza to zakończenie jego dotychczasowej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością.

Prezydent Tarnobrzega przechodzi do Morawieckiego

Łukasz Nowak nie jest członkiem PiS. W wyborach samorządowych w 2024 roku wystartował z własnego komitetu, jednak otrzymał oficjalne poparcie partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS nie wystawiło wówczas w Tarnobrzegu własnego kandydata.

Nowak wygrał wybory w drugiej turze, zdobywając 52,44 proc. głosów. Pokonał ubiegającego się o reelekcję Dariusza Bożka, na którego zagłosowało 47,56 proc. wyborców.

Prezydent Sieradza także chce do Rozwoju Plus

To niejedyny nowy samorządowiec w otoczeniu Morawieckiego. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała zadeklarował wolę przystąpienia do Rozwoju Plus. Tłumaczył, że pod względem centroprawicowych poglądów właśnie to środowisko jest mu obecnie najbliższe. – Niestety, ale w obecnym rządzie widzę politykę odchodzenia od wspierania samorządów gminnych czy powiatowych w formie finansowej – powiedział Osiewała, cytowany przez lokalny portal Nasze.fm.

Samorządowiec zaznaczył, że Rozwój Plus pozostaje obecnie stowarzyszeniem. Gdyby inicjatywa Morawieckiego została przekształcona w partię, jego ewentualne członkostwo miałoby być przedmiotem osobnych rozmów.

Osiewała również nie jest politykiem PiS. W 2024 roku ubiegał się o reelekcję z komitetu Solidarne Miasto Sieradz. W wyborach w 2018 roku otrzymał jednak oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, które zrezygnowało wtedy z wystawienia własnego kandydata.

Morawiecki pozyskuje kolejnych samorządowców

Lista prezydentów miast związanych z inicjatywą Morawieckiego szybko się wydłuża. Wcześniej do Rozwoju Plus dołączyli prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz prezydent Kalisza Krystian Kinastowski.

Witko był związany z PiS, dlatego jego odejście stanowiło bezpośrednią stratę dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Kinastowski nigdy do PiS nie należał.

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Źródło: WPROST.pl / Dziennik Gazeta Prawna, Wirtualna Polska, nasz.fm