Prezydent zdecydował ws. ustawy „lex szarlatan”. Zwróci się do TK

Polityk poinformował o decyzji w czwartek w mediach społecznościowych. Przekazał, że ustawa nie została podpisana ani zawetowana, a skierowana w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że ustawa nie wejdzie w życie, dopóki TK nie orzeknie, że jest zgodna z Konstytucją.

Zapowiedział też własną inicjatywę w tej sprawie – nowelizację Kodeksu karnego przeciw szarlatanom, do postępowania ma zostać włączony Rzecznik Praw Pacjenta.

Nawrocki skierował ustawę „lex szarlatan” do TK

Prezydent wyjaśnił, że „państwo musi chronić pacjentów przed oszustami, którzy żerują na chorobie i ludzkim strachu. Szczególnie przed tymi, którzy dla zysku odciągają ludzi od skutecznego leczenia”. Jednocześnie dodał, że „państwo musi jednak także opierać swoje działania na poszanowaniu konstytucji, wolności obywateli i swobody działalności gospodarczej”.

Zdaniem Nawrockiego rząd w ustawie nie rozróżnił dwóch kluczowych grup.

– Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną – stwierdził Nawrocki.

Podkreślił, że karami mógłby zostać zarówno sprzedawca ziół, jak i osoba zniechęcająca chorych do leczenia opartego na nauce.

Nawrocki podjął decyzje ws. kolejnych ustaw

Prezydent poinformował również, że 19 sierpnia 2026 r. podpisał: ustawę z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw.

Kancelaria Prezydenta przekazała, że zdaniem Nawrockiego „zwiększa ona bezpośrednio bezpieczeństwo najmłodszych dzieci i wprowadza standardy, które w cywilizowanym państwie powinny być normą, tworzy jednolity, elektroniczny rejestr żłobków i klubów dziecięcych, a także ustanawia wymagania dla tych podmiotów – między innymi obowiązek zapewnienia dostępu do placu zabaw”

Jednocześnie polityk nie podpisał ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. – Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń – argumentował prezydent.

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