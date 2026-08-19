Zdziwienie w KO ws. kandydata na sędziego TK. „Nie wiem, skąd się bierze sprzeciw koalicjantów”

Kolejni politycy koalicji rządzącej wyrażają wątpliwości ws. kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na liście znaleźli się Tomasz Trela i Anna-Maria Żukowska z Lewicy, a do tego grona w rozmowie z Polską Agencją Prasową dołączyli Paweł Śliz z Polski 2050 i Marek Sawicki z PSL. Jeden z polityków anonimowo KO przyznał, że sprawa „miała być dogadana, a nie jest”. – Coś nie zagrało. Jest to dla nas problem, ale do załatwienia – przyznał.

Kolejny polityk obstawia, że koalicjanci krytyką chcą ugrać jakieś stanowisko. – Nie wiem, skąd się bierze sprzeciw koalicjantów, skoro nawet posłowie opozycji w kuluarach mówią, że Berek jest najlepszym fachowcem od prawa – przekonywał następny poseł. Sam Berek zapewnił, że wszystkie zarzuty będzie wyjaśniał na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości, która będzie opiniować jego kandydaturę.

Maciej Berek kandydatem do TK. Roman Giertych o konsekwencjach i Bogdanie Święczkowskim

Jarosław Urbaniak stwierdził, że trudno wyobrazić sobie lepszego kandydata niż były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, który jego zdaniem „z całą pewnością nie jest politykiem”. Roman Giertych jest przekonany, że nikt z koalicji nie zagłosuje przeciwko tak „wyśmienitej” kandydaturze. Polityk KO zwrócił uwagę na konsekwencje, czyli utrwalanie rządów obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. – A przecież nikt tego nie chce – zaznaczył.

Giertych przyznał, że krytyki „nie nazwałby targami, ale są to niepotrzebne czasem wypowiedzi”. – To jest jeden z najlepszych praktyków prawa, człowiek, który odpowiadał za legislację, wybitna postać. Jestem przekonany, że Berek zostanie sędzią TK i zaprowadzi wreszcie porządek w tym, w zasadzie najważniejszym polskim organie konstytucyjnym – komplementował byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu poseł Koalicji Obywatelskiej.

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