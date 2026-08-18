Rzecznik rządu broni kandydatury Berka do TK. Tak plan Tuska może zostać storpedowany

W ubiegłym tygodniu Donald Tusk potwierdził, że Maciej Berek, który pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, będzie kandydatem na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sama zapowiedź wywołała lawinę krytyki, a eksperci podkreślają, że w dobie podkreślania konieczności odpolitycznienia instytucji, taki ruch jest zaprzeczeniem prowadzonej przez rządzących narracji.

Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym? Rzecznik rządu reaguje

Adam Szłapka został zapytany, czy istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że „PO, KO i premier wycofają się z tej decyzji”, skoro na temat poparcia dla kandydatury Macieja Berka do TK będą prowadzone rozmowy między przedstawicielami koalicyjnych klubów.

– To jest kandydatura formalnie zgłoszona przez grupę posłów. Jest już zgłoszona do Kancelarii Sejmu. I oczywiście szefostwa klubów, przed posiedzeniami, także rozmawiają ze sobą, żeby ewentualnie ustalić głosowania (…). Ta kandydatura jest już zgłoszona i podpisana przez posłów – powtórzył rzecznik rządu na konferencji prasowej.

Pytany o argumenty, które mają przemawiać za poparciem kandydatury Macieja Berka i zarazem przekonać koalicjantów, odparł: „Mówię to jako poseł, który będzie głosował: to jest po prostu bardzo dobry prawnik”. – Myślę, że jest prawnikiem, który kwalifikuje się do tego, żeby być sędzią TK – podsumował krótko wątek.

Co z kandydaturą Berka? Anna Maria Żukowska: Nie dostanie głosów klubu Lewicy

Warto przypomnieć, że na etapie niepotwierdzonych spekulacji na temat ewentualnego transferu Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, głos zabrała Anna Maria Żukowska. „Jeżeli to się wydarzy (a raczej nie), to do niedawna czynny polityk nie dostanie głosów klubu Lewicy, gdyż obiecaliśmy naszym wyborcom, że politycy nie trafią do TK” – napisała przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy. Jak dodała, w jej ocenie to „bardzo krzywdząca dla Macieja Berka plotka”, bo on sam „jako państwowiec w życiu na coś takiego by się nie zgodził”.

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