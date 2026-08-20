Federalna Służba Celna Rosji poinformowała, że 15 i 16 sierpnia przez przejście Wierchnij Łars przemieszczało się ponad 19 tys. osób dziennie. 18 sierpnia liczba odpraw przekroczyła 20 tys. Urząd określił wynik jako rekordowy i znacznie wyższy niż w analogicznych okresach poprzednich lat.

Ogromne korki, rekordowe zainteresowanie przekraczaniem granicy

Według świadków cytowanych przez rosyjskie media po rosyjskiej stronie powstał ogromny korek. Samochody miały przesuwać się o około 100 metrów w ciągu dwóch godzin. Wierchnij Łars jest jedynym lądowym przejściem pomiędzy Rosją i Gruzją. We wrześniu 2022 r., po ogłoszeniu mobilizacji, tę samą trasę wykorzystywały dziesiątki tysięcy osób opuszczających Rosję.

Widmo mobilizacji

Obecny wzrost ruchu zbiegł się z pogłoskami o możliwej kolejnej mobilizacji po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Kreml nie ogłosił jednak jeszcze takiej decyzji oficjalnie.

Dane nie oznaczają również, że jednego dnia do Gruzji wjechało 20 tys. Rosjan. Gruzińskie MSW zakwestionowało takie doniesienia i podało, że w ciągu ostatniej doby przez przejście wjechało 7880, a wyjechało 8406 osób różnych narodowości. Rosyjskie statystyki dotyczą więc całego ruchu na przejściu, a nie wyłącznie jednokierunkowego exodusu.

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