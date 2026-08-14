Prawie milion Ukraińców ma w Polsce ten status. Nowe zasady weszły w życie

Status UKR jest nadawany Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną i zostali objęci ochroną tymczasową. Według danych resortu cyfryzacji, w bazie PESEL znajduje się obecnie dokładnie 950,9 tys. osób z takim statusem. W tegorocznej liczbie 47 tys. nowych wpisów są również dzieci urodzone w Polsce.

Zmiana zasad dla Ukraińców w Polsce

W ostatnich miesiącach zmieniły się jednak zasady dotyczące przyznawania ochrony. Ma to związek z decyzją Unii Europejskiej o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla osób wysiedlonych z Ukrainy. Będzie ona obowiązywać do 4 marca 2028 r.

Jednocześnie nowe przepisy wprowadziły ograniczenie dotyczące mężczyzn w wieku poborowym. Ochrony nie otrzymają osoby, które nie wypełniły obowiązków wojskowych wynikających z ukraińskiego prawa i z tego powodu nie dostały zgody na wyjazd z kraju.

Nie oznacza to jednak utraty ochrony przez Ukraińców, którzy już wcześniej korzystali z niej w jednym z państw Unii Europejskiej. Nowe ograniczenie nie obejmuje osób, które miały status ochronny przed 30 lipca 2026 r. i zachowały go bez przerwy.

Ministerstwo Cyfryzacji nie dysponuje danymi, które potwierdzają, ile osób po zmianie przepisów nie otrzymało w Polsce statusu UKR.

„Ministerstwo nie dysponuje takimi danymi, ponieważ informacje o odmowie nadania numeru PESEL ze statusem UKR oraz informacja o powodach takiej odmowy, nie są odnotowywane w rejestrach, a wnioski o nadanie PESEL ze statusem UKR realizowane są lokalnie w gminach” – przekazał resort.

Nowe zasady dla Ukraińców. Jest ważne ograniczenie

Unijne państwa formalnie zaakceptowały przedłużenie ochrony 30 lipca. Nowe rozwiązanie pozwala utrzymać pomoc dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 r., a jednocześnie ogranicza możliwość uzyskania ochrony przez część mężczyzn w wieku poborowym.

Na Ukrainie powszechna mobilizacja obejmuje mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat. Kluczowe znaczenie ma więc to, czy dana osoba spełnia wymagania dotyczące obowiązku wojskowego i legalnego wyjazdu z Ukrainy.

W Polsce obowiązują również dodatkowe wymagania dotyczące statusu UKR. Od marca osoby przyjeżdżające do kraju mają 30 dni na złożenie wniosku o numer PESEL. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować utratą prawa do ochrony. Z kolei osoby, które wcześniej otrzymały PESEL bez przedstawienia dokumentów potwierdzających tożsamość, muszą je uzupełnić do końca sierpnia.

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