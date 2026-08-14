Opluła Ukraińca i nazwała go „śmieciem”. Policja bada zdarzenie

„Poznańska policja prowadzi czynności w sprawie nagrania, na którym widać agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przy ul. Półwiejskiej” – poinformowała w mediach społecznościowych Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

Na nagraniu słychać, jak kobieta nazywa mężczyznę „śmieciem” i „k***ą”, a potem go opluwa, na co Ukrainiec odpowiada tym samym. Następnie kobieta próbowała przewrócić na mężczyzn parasol ogrodowy. – Proszę zabrać drugą, naprawdę – mówi Ukrainiec, a w tym czasie pierwsza kobieta uderza. Po chwili dołącza do niej koleżanka, która również jest nastawiona konfrontacyjnie. Padają przekleństwa, a pierwsza kobieta uderza pierwszego mężczyznę.

Poznań. Agresywne zachowanie kobiet wobec Ukraińców. Policja prowadzi czynności

Ktoś zwraca uwagę, że kobieta „napada” na Ukraińca. – To wypier****j do Ukrainy, szmato – mówi kobieta. W międzyczasie słychać rozmowy Ukraińców, a pierwsza z kobiet kolejny raz uderza drugiego z mężczyzn. Nagrano również, jak mężczyzna został czymś obrzucony, najprawdopodobniej ziemią ze stojących na ulicy donic z kwiatkami. Przedmioty poleciały również w stronę lokalu, w którym przebywali Ukraińcy. Widać, że ktoś próbuje uspokoić krewką kobietę.

Pada również sugestia wezwania policji. Całość nagrania ma minutę i 41 sekund. Nie widać, co było powodem zachowania kobiet. Serwis TVP3 Poznań poinformował, że funkcjonariusze ustalają uczestników oraz dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Możliwe, że kobiety były pod wpływem alkoholu. Skontaktowano się już z menedżerem lokalu, który ma złożyć oficjalnie zawiadomienie.

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