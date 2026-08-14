Mocny zwrot w nowym sondażu. Ta partia jest największym przegranym

Nowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, że układ sił w polskiej polityce może się mocno zmienić. Do Sejmu weszłyby ugrupowania, których dziś w nim nie ma, a kilka obecnych partii wypadłoby poza próg wyborczy. KO zachowuje pozycję lidera, ale dalsza część stawki wygląda już zupełnie inaczej.

Sondaż. Tusk liderem, dobry wynik Brauna

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki badania okazuje się, że na partię Donalda Tuska chce zagłosować 33,53 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,34 proc., natomiast trzecia jest Konfederacja, którą wskazało 15,82 proc. respondentów.

Dużym zaskoczeniem jest wynik Konfederacji Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna uzyskało 10,51 proc., co pozwoliłoby mu znaleźć się w Sejmie z wynikiem wyraźnie przekraczającym próg wyborczy. Parlamentarną reprezentację zachowałaby również Nowa Lewica, na którą zagłosowałoby 5,99 proc. ankietowanych.

Na granicy wejścia do Sejmu znalazłaby się natomiast formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, jeśli były premier zdecydowałby się założyć partię i stworzyć własne listy wyborcze. Według sondażu ugrupowanie byłego polityka PiS mogłoby liczyć na 5,49 proc. poparcia, co przy takim wyniku dałoby politykom miejsca w ławach przy Wiejskiej.

Nowy sondaż. Fatalne wieści dla koalicjantów Tuska

Sondaż przynosi jednocześnie słabe wiadomości dla kilku obecnych ugrupowań parlamentarnych. Partia Razem zdobyłaby 3,64 proc., PSL zaledwie 1,74 proc., a Polska 2050 0,94 proc. Żadna z tych formacji nie przekroczyłaby więc wymaganego progu.

Takie wyniki oznaczałyby spore przetasowanie w Sejmie. OGB szacuje, że KO przypadłoby 185 mandatów, PiS otrzymałoby 126 miejsc, a Konfederacja 79. KKP mogłaby liczyć na 49 posłów, Nowa Lewica na 13, a Rozwój Plus na 8 mandatów.

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 5–12 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Wyniki pokazują więc nie tylko utrzymującą się przewagę KO, ale przede wszystkim rosnącą rolę mniejszych ugrupowań i możliwe poważne zmiany w składzie przyszłego Sejmu.

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