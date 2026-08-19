Fedorow rzucił rękawicę Zełenskiemu. Chce wyborów

Były ukraiński minister obrony, skonfliktowany z prezydentem, 18 sierpnia opublikował nagranie w mediach społecznościowych. W jego trakcie zaapelował do władz Kijowa, by umożliwiły przeprowadzenie demokratycznego głosowania. Warto przypomnieć, że po ogłoszeniu stanu wojennego w 2022 roku (w związku z rosyjską inwazją), zgodnie z ukraińskim prawem wybory w kraju nie odbywają się – aż do czasu pokoju. Gdyby nie obowiązujący stan nadzwyczajny, powinny zostać przeprowadzone w 2024 roku – gdy Zełenskiemu upłynęła kadencja.

Władze Kijowa nie planują w najbliższym czasie otwierać lokali wyborczych – decyzja ta ma związek z niedogodnym czasem, jak argumentują. Według Mychajło Fedorowa „demokracja nie może być jednak zakładnikiem Rosji”.

Fedorow domaga się wyborów. Zełenski odpowie na apel?

Były szef resortu obrony wskazał, że wojsko walczy dziś m.in. po to, by Ukraina „pozostała wolnym państwem europejskim”. Zasugerował opracowanie „legalnego, bezpiecznego i realistycznego mechanizmu”, który umożliwiłby przeprowadzenie głosowania –mimo trwającego konfliktu zbrojnego. Warto zauważyć, że byłoby to problematyczne – trzeba byłoby umożliwić spełnienie obywatelskiego obowiązku m.in. żołnierzom, a także przesiedleńcom. Przy tym wszystkim zachowane musiałyby być wszelkie procedury (a w czasie wojny łatwo o nieprawidłowości).

Zagraniczne media od dłuższego czasu spekulują ws. tego, czy Fedorow zostanie kandydatem na urząd głowy państwa. Podczas wtorkowego materiału wideo nie potwierdził swojego startu.

Fedorow został niedawno odwołany przez Zełenskiego, co nie spodobało się wielu obywatelom. Część z nich po raz kolejny zebrała się w stolicy, by protestować przeciwko dymisji byłego ministra obrony. Według portalu Kyiv Independent w manifestacji wzięło udział ok. 2 tys. osób.

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