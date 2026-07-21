Zełenski szuka wyjścia z kryzysu. „Fedorow ma dziś bardzo silną pozycję”

Wołodymyr Zełenski mierzy się z narastającym kryzysem politycznym i wojskowym po odwołaniu ministra obrony Mychajła Fedorowa. Jak informuje „Financial Times”, prezydent Ukrainy zaproponował byłemu już szefowi resortu obrony nowe stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Zełenski chciał powrotu Fedorowa. Były minister odmówił

Mychajło Fedorow miał otrzymać szerokie kompetencje związane z reformą armii, rozwojem technologii wojskowych oraz zwiększeniem produkcji uzbrojenia dalekiego zasięgu. Miał także odpowiadać za pozyskiwanie zagranicznych inwestycji dla ukraińskiego przemysłu obronnego.

Polityk nie zaakceptował jednak tej propozycji. Jak podają rozmówcy „Financial Times”, zgodziłby się jedynie na powrót na stanowisko ministra obrony.

W ostatnich dniach Wołodymyr Zełenski miał kilkukrotnie rozmawiać z byłym ministrem. Według źródeł gazety spotkanie w miniony weekend trwało około sześciu godzin, a od chwili dymisji prezydent pozostaje z nim niemal w codziennym kontakcie.

– Ma dziś bardzo silną pozycję. Chce tylko jednego: powrotu na stanowisko ministra obrony. I wie, że większość społeczeństwa stoi po jego stronie – powiedziała jedna z osób znających kulisy rozmów.

Protesty w Ukrainie nabierają siły. „Generał musi odejść”

Dymisja Mychajło Fedorowa wywołała protesty, które rozpoczęły się w Kijowie, a następnie objęły co najmniej 16 ukraińskich miast. Demonstranci domagają się nie tylko przywrócenia byłego ministra, lecz także głębokich zmian w sposobie prowadzenia wojny z Rosją.

Coraz częściej pojawiają się również wezwania do odwołania naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandra Syrskiego, który pozostawał w konflikcie z Mychajło Fedorowem dotyczącym strategii prowadzenia działań wojennych.

„Pozostawienie Syrskiego na stanowisku oznaczałoby nie tylko zignorowanie woli społeczeństwa, ale także demoralizację armii”– napisał w serwisie X weteran wojenny i jeden z organizatorów protestów Dmytro Koziatynski.

Jak informuje „Financial Times”, przez ostatnie dni Wołodymyr Zełenski prowadził intensywne rozmowy z dowódcami wojskowymi i doradcami politycznymi, szukając wyjścia z kryzysu.

Ukraina. Tego Zachód oczekuje od Zełenskiego

Prezydent spotkał się m.in. z dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajło Drapatym, zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wołodymyrem Horbatiukiem oraz dowódcą Wojsk Desantowo-Szturmowych Ołehem Apostołem. Według źródeł gazety wszyscy są brani pod uwagę jako potencjalni następcy gen. Syrskiego.

– Ważne jest, aby ocenić naszą dalszą strategię i znaleźć sposób, by zmusić Rosję do zakończenia tej wojny pokojem godnym Ukrainy i gwarantującym jej bezpieczeństwo – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Według „Financial Times” zachodni partnerzy Ukrainy oczekują szybkiego zakończenia sporu wokół kierownictwa armii. Ich zdaniem przedłużający się kryzys może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie państwa w czasie trwającej wojny.

– Jesteśmy głównym sponsorem Ukrainy i potrzebujemy stabilności. Potrzebujemy ludzi, których znamy, którym ufamy i z którymi możemy współpracować – powiedział gazecie jeden z zachodnich urzędników wspierających Kijów.

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