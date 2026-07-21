Zełenski podjął kluczową decyzję. To uspokoi protesty w Ukrainie?

Wołodymyr Zełenski ogłosił jedną z najważniejszych zmian kadrowych w ukraińskich siłach zbrojnych. Prezydent poinformował, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy został generał Mychajło Drapaty, dotychczas dowodzący wojskami lądowymi. Zastąpił na tym stanowisku Ołeksandra Syrskiego.

Ukraina. Protesty po dymisji Fedorowa

Decyzja zapadła w momencie, gdy w Ukrainie od kilku dni narastał kryzys polityczno-wojskowy. Iskrą, która doprowadziła do eskalacji napięć, było odwołanie ministra obrony Mychajła Fedorowa. Według doniesień ukraińskich mediów między nim a Syrskim od dłuższego czasu trwał poważny konflikt dotyczący sposobu kierowania armią oraz wdrażania reform.

Sam Mychajło Fedorow otwarcie mówił o problemach we współpracy z dowództwem wojskowym. Zarzucał Ołeksandrowi Syrskiemu „blokowanie inicjatyw” oraz „brak gotowości do rozmowy o problemach”, przekonując, że dalsza współpraca stała się niemożliwa.

Po dymisji ministra w Kijowie, Lwowie i innych miastach na ulice wyszli protestujący, którzy domagali się przywrócenia polityka do rządu. Jednocześnie coraz częściej pojawiały się wezwania do odwołania generała Syrskiego.

Organizatorzy demonstracji, wśród których znaleźli się również weterani wojny z Rosją, wystosowali do prezydenta ultimatum. Zażądali zgłoszenia kandydatury Mychajło Fedorowa na ministra obrony oraz odwołania naczelnego dowódcy armii. Zapowiedzieli, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, protesty przekształcą się w akcję bezterminową.

„Prezydent stworzył ten kryzys i musi go rozwiązać. Powiedział, że słyszy społeczeństwo, które wyszło na protesty. Do piątku oczekujemy odpowiednich decyzji” – napisał na Facebooku były wojskowy medyk Dmytro Koziatynski, jeden z inicjatorów protestów.

Kluczowa decyzja Zełenskiego. Protesty się zakończą?

We wtorek 21 lipca Wołodymyr Zełenski poinformował, że zdecydował się powierzyć kierowanie armią nowemu dowódcy.

„Zdecydowałem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Mychajło Drapaty” – przekazał prezydent w serwisie Telegram. „Dziękuję Ołeksandrowi Syrskiemu i każdemu naszemu żołnierzowi za silne pozycje Ukrainy na froncie. Dziękuję Mychajłowi Drapatemu właśnie za takie spojrzenie” – dodał.

Wołodymyr Zełenski przekazał również, że zaproponował Mychajłowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa.

„Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój” – napisał polityk.

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