Maciej Berek sędzią TK? Mógłby liczyć na ogromne wynagrodzenie

W pierwszej połowie sierpnia premier Donald Tusk poinformował o uszczupleniu składu Rady Ministrów. Chodzi o ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, którym był dotychczas Berek.

Możliwe, że wkrótce zostanie on sędzią Trybunału Konstytucyjnego – jego kandydaturę zgłosili posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiego. Ma ona zostać teraz zaopiniowana przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Na jakie zarobki mógłby liczyć Berek w TK?

Ponad 0,5 mln rocznie

Z ustaleń „Faktu” wynika, że byłoby to blisko 44 tys. zł miesięcznie, zaś rocznie – niemal 525 tys. (w obu przypadkach mowa o kwotach brutto).

Skąd pierwsza kwota (będąca pensją zasadniczą sędziego TK)? To pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w drugim kwartale poprzedniego roku (było to, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, blisko 9 tys. PLN).

To jednak nie wszystko, redakcja dziennika zwróciła uwagę, że w grę wchodzi też dodatek za długoletnią pracę.

Kandydatura Macieja Berka wzbudziła kontrowersje

Kandydatura Berka spotyka się z aprobatą – głównie polityków koalicji rządzącej – jak i z krytyką.

– Sędzia TK to osoba, co do której nie powinno być żadnych wątpliwości dotyczących jej bezstronności. A ponieważ Trybunał [Konstytucyjny – przyp. red.] może zajmować się zagadnieniami, które są związane z działalnością rządu – a w szczególności z całą prawną sferą działalności rządu, z aktami normatywnymi – to mogą powstać okoliczności, w których strony będą domagały się wyłączenia sędziego z orzekania w tego rodzaju sprawach – ocenił Ryszard Piotrowski.

W rozmowie z „Wprost” konstytucjonalista zwrócił też uwagę na reakcję opinii publicznej, która jest nie bez znaczenia. Ludzie „mogą mieć wątpliwości co do tego, czy bliski współpracownik premiera [Donalda Tuska – red.] powinien być sędzią TK” – powiedział ekspert.

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