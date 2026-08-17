Wspólny start koalicji? Tak Polacy oceniają jedną listę

Przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi powraca pomysł wspólnego startu wszystkich partii tworzących koalicję rządzącą. Na jednej liście miałyby znaleźć się Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica i Polska 2050. Według informacji Onetu Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji przekonywał Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego, że wspólny start jest najbezpieczniejszym sposobem na utrzymanie władzy przy obecnym układzie sił.

W wyborach w 2023 r. ugrupowania obecnej koalicji startowały oddzielnie. KO uzyskała 30,7 proc. głosów, Trzecia Droga, tworzona przez PSL i Polskę 2050 – 14,4 proc., a Nowa Lewica – 8,61 proc.

Sondaż: 38,8 proc. zagłosowałoby na wspólną listę w wyborach 2027

UCE Research na zlecenie Onetu zapytało Polaków, czy poparliby zjednoczoną listę obecnej koalicji rządzącej. Odpowiedź „raczej tak” wybrało 21 proc. badanych, natomiast 17,8 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie oddałoby na nią głos. Łącznie poparcie dla wspólnej listy rozważa więc 38,8 proc. ankietowanych. Wynik nie daje jednak zwolennikom tego rozwiązania wyraźnej przewagi.

Zdecydowanie przeciwko głosowaniu na połączone siły KO, PSL, Lewicy i Polski 2050 jest 24,9 proc. uczestników badania. Odpowiedź „raczej nie” wskazało kolejne 12,3 proc. Łączny odsetek przeciwników wynosi 37,2 proc.

Polaryzacja także w kwestii wspólnej listy

Różnica między obiema grupami to zaledwie 1,6 pkt proc. Niezdecydowanych pozostaje 16,4 proc. badanych, a 7,6 proc. deklaruje, że nie wzięłoby udziału w wyborach. Takie wyniki sondażu pokazują, że pomysł wspólnej listy mocno dzieli wyborców. Jednocześnie duża grupa niezdecydowanych może mieć istotny wpływ na ostateczną ocenę takiego wariantu.

Badanie UCE Research dla Onetu przeprowadzono w dniach 14-16 sierpnia 2026 r. metodą CAWI, czyli za pomocą ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Wzięło w nim udział 1011 Polaków z ogólnopolskiej próby.

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