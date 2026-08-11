Morawiecki na wojnie z Kaczyńskim? Jeden sondaż, dwa warianty i alarm dla Tuska

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało sprawdzone poparcie dla poszczególnych partii w dwóch scenariuszach politycznych. Jeden z nich zakłada, że Rozwój Plus wystartuje w wyborach razem z Prawem i Sprawiedliwością, a zgodnie z drugim Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński nie dojdą do porozumienia i stworzą osobne listy.

Morawiecki namiesza? W sondażu sprawdzono dwa warianty

W pierwszym scenariuszu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,7 proc. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość (21,4 proc.), a podium zamyka Konfederacja (12,4 proc.). W dalszej część stawki uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,8 proc.) i Lewica (7,1 proc.).

Do Sejmu nie dostałyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,6 proc.), Partia Razem (4,1 proc.) i Polska 2050 (1,6 proc.). 0,2 proc. respondentów wskazało inne partie, a ok. 11 proc. jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje.

W wariancie, który zakłada, że PiS i Rozwój Plus wystartują osobno, głosy rozkładają się następujący sposób: KO (28,7 proc.), PiS (17,8 proc.), Konfederacja (10,6 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.), Lewica (7,2 proc.), Rozwój Plus (6,8 proc.), PSL (4,8 proc.), Partia Razem (3,5 proc.) i Polska 2050 (0,6 proc.). Ponad 10 proc. respondentów nie wie, kogo poprze.

Podział mandatów w Sejmie. Alarmujący wniosek dla Donalda Tuska

Sprawdzono także, wykorzystując kalkulator prof. Jarosława Flisa, jak w obu wariantach przedstawiałby się podział mandatów w Sejmie. W pierwszym z nich blok rządzący mógłby liczyć na 215 mandatów, a opozycja, czyli PiS i dwie Konfederacje – 245, zdobywając większość. W drugim wariancie wniosek jest podobny – również dzisiejsza opozycja miałaby większość (242 mandaty), a obóz rządzący zdobyłby 218 miejsc w niższej izbie polskiego parlamentu.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 7-9 sierpnia 2026 r., metodą łączoną CAWI oraz CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków.

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