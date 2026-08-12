PiS chce deportacji części Ukraińców. Tak zareagowali Polacy. Nowy sondaż

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Ku nowemu rządowi”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Tobiasz Bocheński. Były kandydat na prezydenta Warszawy poinformował, jaki jest plan partii, jeżeli po wyborach parlamentarnych 2027 r. przejmie władzę.

PiS chce deportacji tej grupy Ukraińców. „Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę”

O jednym z postulatów, dotyczącym części Ukraińców, zrobiło się wyjątkowo głośno. – Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce – poinformował Tobiasz Bocheński.

– Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył – dodał.

Polacy ocenili pomysł PiS. Nowy sondaż

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” respondenci zostali zapytani, czy ich zdaniem Polska powinna deportować mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w naszym kraju. 43,8 proc. wybrało wariant – „zdecydowanie tak”, a 23,4 proc. – „raczej tak”. To łącznie 67,2 proc. wskazań. Przeciwnego zdania jest w sumie 23,4 proc. badanych, w tym 11,2 proc. zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu takiej regulacji, a 12,2 proc. – raczej. 9,4 proc. nie ma zdania w sprawie.

Przedstawiono także bardziej szczegółowe wyniki badań, które pokazują, jak rozkładają się głosy w zależności od poglądów politycznych ankietowanych. Akceptacja dla pomysłu, który przedstawiło PiS, jest najwyższa wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem). Aż 78,2 proc. badanych uważa, że to dobry pomysł, a 11,7 jest odmiennego zdania.

W przypadku wyborców obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050) 52,3 proc. ankietowanych popiera postulat, a 39,1 proc. jest przeciw. Wśród niezdecydowanych i niegłosujących respondentów 60,6 proc. jest na „tak”, a 20 proc. sprzeciwia się wdrożeniu takiego pomysłu.

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