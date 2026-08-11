Obrońcy Romanowskiego chcieli anulowania aresztu. Prokuratura odpowiada

Prokuratura odrzuciła wniosek obrońców Marcina Romanowskiego, dotyczący uchylenia tymczasowego aresztowania. Jak dowiedziało się RMF FM, śledczych nie przekonały argumenty po stronie byłego wiceministra sprawiedliwości.

Sprawa Romanowskiego. Obrona chciała skorzystać z innej decyzji sądu

Marcin Romanowski z PiS poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Jego obrońcy chcieli umorzenia części zarzutów i anulowania decyzji o areszcie.

Co ciekawe, obrońcy Romanowskiego opierali się na postanowieniu sądu w sprawie drugiego polityka PiS, podejrzanego o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Mowa o byłym ministrze Zbigniewie Ziobro, który także ukrywa się za granicą przed polskimi organami ścigania.

W przypadku Ziobry sąd stwierdził, że wniosek o ekstradycję może objąć 19 spośród 26 zarzutów. Co do 7 z nich ocenił, że nie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw. Owych 7 zarzutów było zbieżnych z częścią zarzutów dla Romanowskiego.

Prokuratura zwróciła jednak uwagę, że środki zapobiegawcze stosowane są w sprawie, a nie w odniesieniu do poszczególnych zarzutów. Podkreślano więc, ze nadal istnieją powody dla zastosowania aresztu wobec ściganego Marcina Romanowskiego. Przypominano o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez niego przypisywanych mu przestępstw.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak w odpowiedzi na pytanie RMF FM w tej sprawie udzielił krótkiej odpowiedzi. „Aktualne pozostają tzw. przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, tj. obawa matactwa, grożąca surowa kara, a przede wszystkim ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania za granicą od ponad półtora roku” – podkreślał.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Od lutego za Marcinem Romanowskim wydany jest Europejski Nakaz Aresztowania. Zarzuty na nim ciążące dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku ochrony posłowi udzielił węgierski rząd Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie Romanowski oraz Ziobro musieli jednak uciekać do innego kraju. Obecnie nie wiadomo, gdzie ukrywa się były wiceminister. Doniesienia medialne mówiły o osobach, które widziały go w Serbii i Chorwacji.

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