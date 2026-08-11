Kolejny cios dla Kaczyńskiego. Ważni pracownicy PiS odchodzą z partii

W strukturach Prawa i Sprawiedliwości dochodzi do zmian personalnych w zespole odpowiedzialnym za kontakt z mediami oraz bieżącą obsługę informacyjną partii. Jak podaje portal Wirtualna Polska, pracownicy zatrudnieni dotychczas w partyjnym biurze prasowym przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kończą współpracę z centralą ugrupowania i przechodzą do stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Nowy zespół Mateusza Morawieckiego

Z ustaleń portalu wynika, że osoby te opuszczają struktury partyjnego biura prasowego, aby zaangażować się bezpośrednio w obsługę medialną oraz działania komunikacyjne nowej organizacji. Do ich dotychczasowych obowiązków w centrali Prawa i Sprawiedliwości należała codzienna współpraca z dziennikarzami, przygotowywanie oświadczeń i komunikatów prasowych, organizacja konferencji oraz bieżąca obsługa wydarzeń z udziałem przedstawicieli partii.

Po zmianie miejsca pracy zespół ten ma odpowiadać za tożsame obszary w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak informuje Wirtualna Polska, podmiot ten realizuje obecnie działania związane z budową własnych struktur operacyjnych oraz zaplecza prasowego.

Przejście pracowników oznacza też, że obsługa medialna projektów, wystąpień oraz inicjatyw programowych stowarzyszenia będzie prowadzona przez osoby z wcześniejszym doświadczeniem w biurze prasowym ugrupowania.

Problem dla PiS

Jak opisuje WP, przeprowadzone transfery kadrowe wiążą się z koniecznością uzupełnienia składu osobowego w centrali Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadającej za bieżące relacje partii ze środkami masowego przekazu.

Jednocześnie stowarzyszenie Rozwój Plus zyskuje własny, wyodrębniony zespół komunikacyjny, który będzie dedykowany wyłącznie obsłudze projektów i aktywności podejmowanych przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz współpracujące z nim środowisko.

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