Błaszczak, Sikorski czy Kosiniak-Kamysz? Polacy wybrali najlepszego szefa MON

W najnowszym sondażu, który agencja SW Research przeprowadziła dla rp.pl, Polki i Polaków zapytano, kto był najlepszym ministrem obrony w XXI wieku. Liderem zestawienia został Radosław Sikorski, którego wskazało 18,1 proc. ankietowanych.

Najlepszy minister obrony? Polacy wybrali. Nowy sondaż

Druga pozycja należy do Mariusza Błaszczaka, który może cieszyć się wynikiem na poziomie 11,6 proc. wskazań. Na najniższym stopniu podium uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnego szefa MON wskazało 9,5 proc. respondentów.

Na dalszych miejscach w zestawieniu znaleźli się: Jerzy Szmajdziński (5 proc.), Bronisław Komorowski (4 proc.) oraz Antoni Macierewicz (2,5 proc.). Stawkę zamykają: Tomasz Siemoniak (2,2 proc.), Bogdan Klich (2 proc.) i Aleksander Szczygło, który zginął w katastrofie smoleńskiej (1,8 proc.). Aż 43,3 proc. badanych nie umiało wskazać ministra, który zasługiwałby na miano najlepszego szefa MON.

Sikorski na czele rankingu. Te grupy dały mu zwycięstwo

Justyna Sobczak przedstawiła także bardziej szczegółowe wyniki sondażu, dzięki czemu można sprawdzić, wśród których grup respondentów opinie o Radosławie Sikorskim są najlepsze.

– Radosława Sikorskiego za najlepszego szefa MON nieco częściej uważają mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (16 proc.). Taką opinię wyraża częściej niż co czwarta osoba do 24. roku życia (27 proc.) i ponad co piąty respondent, którego dochód nie przekracza 3000 zł netto (22 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania opinię, że to Radosław Sikorski najlepiej sprawował funkcję ministra obrony najczęściej wyrażają respondenci z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (23 proc.) – przekazała senior project manager w agencji SW Research.

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