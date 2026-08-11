Niespodziewana zmiana w rządzie. Tusk ogłosił odejście ministra
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Niespodziewana zmiana w rządzie. Tusk ogłosił odejście ministra

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Maciej Berek (w środku)
Maciej Berek (w środku) Źródło: PAP / Paweł Supernak
Premier Donald Tusk poinformował o rezygnacji ministra Macieja Berka. Jednocześnie zapowiedział, że powierzy mu inne zadania.

Jak ogłosił we wtorek 11 sierpnia premier Donald Tusk, minister do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu Maciej Berek nie będzie dalej pełnił swojej funkcji. Informacja na ten temat padła w trakcie konferencji prasowej.

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– Mam kwestię personalną – i miłą, i pewnie dla niektórych smutną – zapowiedział szef rządu. – Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań –oznajmił Donald Tusk. Podkreślił, że to minister zwrócił się do niego z prośbą "o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory". – Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest – zapewniał premier.

– Nie jest osobą, która jest mistrzem chwaleniu się publicznie, jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy – chwalił Tusk swojego współpracownika. – Jak wiecie, prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić coś o tym, co zrobił, przygotował to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Macieja Berka i to jest absolutnie zrozumiałe – dodawał.

– Jak wiecie, prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić coś o tym, co zrobił, przygotował to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Macieja Berka i to jest absolutnie zrozumiałe – mówił Tusk do członków swojego rządu. – Panie ministrze, drogi Maćku, my współpracujemy od 1997 roku blisko – przypominał premier.

– Będziemy trochę tęsknili za ministrem Berkiem, bo pomagał nam wszystkim tak, jak tylko potrafił. A potrafi bardzo dużo, także jeszcze raz dziękuję i wiem, że przydasz się Ojczyźnie jeszcze nie raz – podsumował.

Polityk dodał też od razu, że obowiązku ministra Berka przejmie Joanna Knapińska, która do tej pory pełniła funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

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Źródło: WPROST.pl