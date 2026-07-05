Szef MSWiA odpowiedział ministrowi z Kancelarii Prezydenta. Nawiązał do „otrucia” Nawrockiego

Portal wpolityce.pl wrócił do sytuacji z maja 2024 r. i uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Wówczas głośno było o wystąpieniu szefa MSWiA. Mowa Marcina Kierwińskiego nie była zbyt wyraźna, stąd pojawiły się oskarżenia, że był pijany. Minister spraw wewnętrznych i administracji w mediach społecznościowych poinformował, że po tej sytuacji „natychmiast udał się na komendę Policji, gdzie zbadano go alkomatem”.

Wynik ujawniony również w sieci pokazał, że Kierwiński był trzeźwy. Szef MSWiA podał, że „udał się także na badania do szpitala, żeby już żadnych wątpliwości nie było”. W kontekście afery w Szpitalu Południowym w Warszawie redakcja zapytała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy była to ta placówka. Departament komunikacji zaprzeczył. Dodał też, że Kierwiński „nie przebywał tego dnia w żadnej innej placówce medycznej”.

Marcin Kierwiński odpowiedział Marcinowi Przydaczowi. W tle afera Szpitala Południowego

„W związku z karierą pana Kacprzyka i salonikiem VIP dla polityków KO w SOR Szpitala Południowego zasadne jest dziś przypomnienie, że w dniu pamiętnej nieadekwatności i ‘pogłosu’ towarzyszącemu p. Kierwińskiemu w Dniu Strażaka – twierdził, że udał się on na oddział SOR i wykonał badanie na obecność alkoholu. Pytanie, jakie dziś ciśnie się wszystkim na usta, czy był to SOR w Szpitalu Południowym?” – napisał na platformie X (dawny Twitter) Marcin Przydacz.

„Czy badanie ‘nadzorował’ działacz KO p. Kacprzyk? A jeśli tak, to czy można traktować takie badanie za wiarygodne. Jeśli zaś nie był w szpitalu, to dlaczego kłamał?” – dodał minister w Kancelarii Prezydenta. Szef MSWiA kpił, że „Przydacz to prawdziwy tuz”. „Nawet proste, jednozdaniowe komunikaty są dla niego za trudne. Więc jeszcze raz panie Przydacz, nigdy nie wykonywałem badań w Szpitalu Południowym. Prościej się nie da. I także nie miałem ‘przygód’ w busie” – napisał Kierwiński.

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