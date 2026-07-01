Nowe fakty ws. „Wielkiego Bu”. Szef MSWiA ujawnił szczegóły

„Wielki Bu z aktem oskarżenia za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót narkotykami czy kradzież z włamaniem auta” – napisał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef MSWiA stwierdził, że „sprawa jest przykładem skutecznych działań Centralnego Biuro Śledczego Policji, prowadzonych we współpracy z prokuraturą oraz partnerami zagranicznymi”.

Akt oskarżenia przeciwko „Wielkiemu Bu” i Adrianowi R.

Jak podała Prokuratura Krajowa akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Gdańsku 30 czerwca. Oprócz Patryka M. objął także Adriana R. „Wielki Bu” usłyszał sześć zarzutów. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie woj. pomorskiego, innych regionów Polski oraz w Holandii i Hiszpanii. Sprawa dotyczy lat 2017-2018. Zajmowano się nabywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Patryk M. został także oskarżony o uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, w tym 17 kilogramami marihuany o czarnorynkowej wartości około 850 tysięcy złotych oraz dwoma kg amfetaminy o wartości ok. 60 tys. zł. Kolejny zarzut dotyczy udziału udział w kradzieży z włamaniem aua wspólnie i w porozumieniu z Adrianem R. W samochodzie przerobiono numery identyfikacyjne VIN.

Patryk M. nie przyznał się do winy

„Wielki Bu” dopuścił się też oszustwa przy sprzedaży pojazdu, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zarzucane mu czyny popełnił w warunkach recydywy. Patryk M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień. Z kolei Adrian R. się przyznał oraz złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

„Wielki Bu” został zatrzymany na podstawie ENA we wrześniu 2025 r. w Hamburgu. Miesiąc później został przekazany Polsce. Patryk M. do 3 sierpnia 2026 r. pozostanie tymczasowo aresztowany. Prokurator zabezpieczył lokal mieszkaniowy „Wielkiego Bu” w Gdańsku, ustanawiając zakaz jego zbywania i obciążania oraz wpis hipoteki przymusowej.

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