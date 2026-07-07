Żurek zapowiada ruch wobec Ziobry. „Czekamy tylko na jedno”

Zbigniew Ziobro od wielu tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych. 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o odrzuceniu zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości na areszt tymczasowy. Uprawomocnienie decyzji z lutego 2026 roku to krok w kierunku wniosku o ekstradycję polityka PiS.

Żurek zdradza plan wobec Ziobry

– Mamy gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokurator Piotr Woźniak, który prowadzi tę sprawę przekazał mi, że czeka na uzasadnienie sądu drugiej instancji. Musimy sformułować ten wniosek tak, żeby amerykański sąd federalny nie mógł go zakwestionować – tłumaczył Waldemar Żurek na antenie TVN24.

W rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” Waldemar Żurek przypomniał, że „Węgry zdecydowały o uchyleniu statusu azylowego nadanego zarówno Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie Patrycji Koteckiej, jak i Marcinowi Romanowskiemu”. 2 lipca Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał pisemne potwierdzenie decyzji o cofnięciu statusu uchodźcy

Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział także podjęcie kolejnych kroków. – Przygotowuję pismo do ICE, żeby dowiedzieć się, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro bez żadnych ważnych dokumentów dostał się i przebywa do USA. To pismo wyjdzie szybciej niż wniosek o ekstradycję. Według mojej wiedzy nie politycy PiS nie mają obywatelstwa węgierskiego – przekazał.

Minister sprawiedliwości zapewnił, że w tej kwestii ściśle współpracuje z Radosławem Sikorskim i Marcinem Kierwińskim.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Waldemar Żurek był również pytany o to, gdzie aktualnie przebywa Marcin Romanowski. – Spotkałem się z prokuratorami generalnymi z Węgier i Serbii, jutro widzę się z prokuratorem generalnym z Chorwacji, ponieważ są różne doniesienia odnośnie miejsca pobytu polityka PiS – przyznał Waldemar Żurek.

–- Na ten moment z mojej wiedzy wynika, że Marcin Romanowski nie przebywa ani na Węgrzech, ani w Serbii. Będziemy sprawdzać Chorwację – dodał szef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Morawiecki stanowczo o Ziobrze. „Nie powierzyłbym mu tej funkcji” Czytaj też:

Ekstradycja Ziobry coraz bliżej? „Sytuacja byłego ministra wyraźnie się zmieniła”