Zwrot ws. Marcina Romanowskiego. Prokuratura potwierdza

Najwyższa Prokuratura Republiki Serbii potwierdziła, że otrzymała zapytanie od polskiej Prokuratury Krajowej w sprawie Marcina Romanowskiego. Jak przekazał „Faktowi” Branko Stamenković, szef wydziału zajmującego się m.in. współpracą międzynarodową i cyberprzestępczością, Polska sformułowała konkretne oczekiwania dotyczące działań w tej sprawie.

Strona serbska odpowiedziała na pismo 26 czerwca 2026 r., przekazując informacje, które udało się dotychczas zgromadzić. Belgrad zaznacza jednak, że czeka na ewentualne dalsze kroki ze strony polskiej prokuratury. Jednocześnie nie przesądza to ani o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, ani o jego obecności na terytorium Serbii — potwierdza jedynie oficjalny kanał wymiany informacji między oboma krajami.

Tego samego dnia głos zabrał prokurator generalny Waldemar Żurek, który poinformował o rozmowie z serbską prokurator generalną Zagorką Dolovac. Jak wynika z przekazanych ustaleń, Serbia deklaruje gotowość do współpracy, ale nie potwierdza, czy Romanowski faktycznie przebywa na jej terytorium.

Wkrótce więcej informacji