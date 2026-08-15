Zaskakujący sondaż o Tusku. Nawet wyborcy opozycji są zgodni

Większość Polaków nie spodziewa się zmiany na stanowisku premiera przed końcem obecnej kadencji Sejmu. Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że Donald Tusk ma pozostać szefem rządu co najmniej do jesieni 2027 roku.

W tej kwestii wyborcy są wyjątkowo zgodni. Taką możliwość wskazało 72,9 proc. respondentów. 27,9 proc. badanych jest o tym absolutnie przekonanych, natomiast 45 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Scenariusz, w którym Donald Tusk opuszcza urząd przed końcem kadencji, zakłada zdecydowanie mniejsza grupa. 13 proc. ankietowanych uważa, że dojdzie do zmiany premiera przed jesienią 2027 roku. Wśród nich 8 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 5 proc. „zdecydowanie nie”. Kolejnych 14,1 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Sondaż. Donald Tusk premierem do końca kadencji?

Co ciekawe, przekonanie o politycznej stabilności Donalda Tuska nie ogranicza się do jego własnego elektoratu. Podobnego zdania są również wyborcy ugrupowań opozycyjnych.

Wśród sympatyków obozu rządzącego aż 88 proc. uważa, że premier dotrwa na stanowisku do końca kadencji. 47 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”, a 41 proc. „zdecydowanie tak”. Tylko 1 proc. badanych z tej grupy przewiduje odejście Tuska przed 2027 rokiem, a 11 proc. nie ma zdania.

Również po drugiej stronie sceny politycznej większość respondentów zakłada, że obecny premier pozostanie u władzy. Wśród wyborców opozycji: czyli PiS, obu Konfederacji i Razem 67 proc. spodziewa się, że Donald Tusk dokończy kadencję. 40 proc. wskazało „raczej tak”, a 27 proc. „zdecydowanie tak”.

Innego scenariusza oczekuje 20 proc. badanych. 8 proc. uważa, że zmiana jest „raczej” prawdopodobna, a 12 proc. jest tego zdecydowanych. 13 proc. nie potrafiło odpowiedzieć.

Sondaż. Wyborcy Konfederacji nie przewidują dymisji

Podobne nastroje widać wśród osób głosujących na obie Konfederacje. 67 proc. badanych z tej grupy uważa, że Donald Tusk pozostanie premierem do jesieni 2027 roku. 45 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a 22 proc. „zdecydowanie tak”.

Zmiany szefa rządu przed końcem kadencji spodziewa się 14 proc. wyborców Konfederacji. Po 7 proc. wskazało odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. Aż 19 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Wśród pozostałych wyborców przekonanie o dokończeniu kadencji przez Donalda Tuska wyraża 62 proc. respondentów. 49 proc. uważa to za „raczej” prawdopodobne, a 13 proc. jest tego zdecydowanych. Przeciwnego zdania jest 18 proc., natomiast 20 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać konkretnej odpowiedzi.

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