Zełenski zwrócił się do Polaków. „Pamiętajmy, jak wiele możemy osiągnąć”

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Polaków z okazji przypadających w sobotę 15 sierpnia rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy przypomniał o wspólnej walce Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewickiej ofensywie.

Święto Wojska Polskiego. Wołodymyr Zełenski o Polsce

„Gratulujemy Polsce z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz święta Wojska Polskiego. Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygnął się los narodu i państwa polskiego, i wspólnymi siłami powstrzymano bolszewicką ofensywę” — napisał ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ponad sto lat temu jego rodacy wsparli Polskę w obronie stolicy. „106 lat temu wojska ukraińskie pomogły obrońcom Polski obronić Warszawę i powstrzymać marsz bolszewików na zachód” – stwierdził. „Dziś Moskwa musi przegrać w ten sam sposób” — ocenił.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że również dziś kluczowe znaczenie ma współpraca między państwami. „Dziś liczą się również zjednoczone wysiłki narodów”. Jak dodał, „dziś ważą się również losy państw: Ukrainy i naszych sąsiadów. Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność” — podsumował.

Święto Wojska Polskiego. Życzenia dla Polski od Ukrainy

Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego przekazał wcześniej także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podziękowano Polsce za wsparcie wojskowe, szkolenie ukraińskich żołnierzy, pomoc logistyczną oraz przyjęcie rodzin z Ukrainy.

Głos zabrał również ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W swoim przesłaniu przypomniał o wspólnej historii obu państw oraz znaczeniu polskiego wsparcia dla Ukrainy.

„Ukraina, która dziś broni swojej niepodległości, doskonale rozumie, jak wielkie znaczenie dla kraju mają silne i dobrze przygotowane Siły Zbrojne. Pamięć o zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, o »Cudzie nad Wisłą« oraz o braterstwie broni żołnierzy polskich i ukraińskich, którzy wspólnie stanęli przeciwko bolszewickiej agresji, pozostaje ważną częścią naszej wspólnej historii” – podkreślił dyplomata.

W dalszej części wpisu Wasyl Bodnar dodał, że „dziś, w obliczu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, szczególnie doceniane są solidarność i wsparcie Polski”.

„Dziękuję władzom Polski, Wojsku Polskiemu oraz całemu narodowi za konsekwentne wsparcie Ukrainy i Ukraińców. Życzę Polsce pokoju, bezpieczeństwa, siły i dalszego rozwoju. Niech Wojsko Polskie zawsze pozostaje gwarantem niepodległości a jego siła nigdy nie będzie musiała być wystawiana na próbę. Niech żyje przyjaźń polsko-ukraińska!” – zaznaczył ambasador.

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