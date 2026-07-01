Sąd zdecydował w sprawie Ziobry. „Wszystkie przesłanki spełnione”

W środę 1 lipca wieczorem rzeczniczka ds. karnych Sądu Okręgowy w Warszawie sędzia Anna Ptaszek poinformowała o decyzji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Utrzymano w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości.

Sąd podjął decyzję ws. aresztu dla Ziobry

– Sąd postanowił o odroczeniu na siedem dni sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Natomiast zgodnie z przepisami podał najważniejsze powody swojej decyzji – dodawała Ptaszek.

– Przede wszystkim sąd nie dopatrzył się istnienia przesłanek bezwzględnych, które przemawiałyby za uznaniem, że zastosowanie tego środka przez Sąd Rejonowy było niezasadne – wyjaśniała.

– Sąd podkreślił, że bardzo obszerne, bardzo szczegółowe i drobiazgowe zażalenia złożone przez trójkę obrońców odnosiły się w dużej mierze do oceny materiału dowodowego, ponieważ to postępowanie na tym etapie objęte jest tajemnicą śledztwa – dodawała.

– W związku z tym o szczegółach dotyczących oceny materiału dowodowego może wypowiedzieć się wyłącznie prokurator jako gospodarz tego postępowania. Bliższych szczegółów nie będziemy podawać, bo to jest już decyzja prokuratora – podkreśliła sędzia.

Jak zaznaczała, stwierdzono istnienie wszystkich przesłanek do stosowania aresztu. Nie tylko, jeśli chodzi o wartość materiału dowodowego, ale też kwestie takie jak obawa matactwa, zagrożenie surową karą czy obawę o ucieczkę, ukrywanie się. – I zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych było zasadne. I uprawnione – podkreślała Anna Ptaszek.

Decyzję sądu skomentował też poseł KO Roman Giertych. „ Zbigniew Ziobro prawomocnie aresztowany. Orzeczenie jest niezaskarżalne. Teraz czas na ENA i wniosek o deportację podejrzanego do Polski. Wszyscy na niego czekamy!” – pisał na X.

26 zarzutów prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro pozostaje podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów PiS. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów. Jesienią 2025 roku Sejm uchylił politykowi immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Do realizacji tych decyzji nie doszło, ponieważ Ziobro przebywał poza granicami kraju. Po pobycie na Węgrzech wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłosił nawiązanie współpracy z TV Republiką.

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