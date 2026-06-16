Ziobro kpi w sprawie ENA i uderza w Żurka. „Mogę wam pomóc”

16 czerwca były minister sprawiedliwości odniósł się w serwisie X do działań śledczych dotyczących skierowanego wobec niego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). W lutym, gdy polityk przebywał w Budapeszcie, działania w tej sprawie podjęła Prokuratura Krajowa. Wyjaśniono wówczas, że „zgodnie z art. 607a k.p.k., w razie podejrzenia, że osoba ścigana może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać Europejski Nakaz Aresztowania”.

Ziobro uderzył w Żurka. Zabrał głos ws. ENA

„Skoro prokuratura pod kierownictwem Żurka znowu ośmiesza się na własne życzenie, postanowiłem jej pomóc. Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania jest uzależnione od istnienia pozytywnej przesłanki faktycznej w postaci podejrzenia, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Bez spełnienia tej okoliczności sąd nie ma podstawy prawnej do wydania ENA” – napisał w serwisie X Zbigniew Ziobro.

Polityk PiS-u odniósł się również do prokuratora generalnego. „Panie Żurku, jeśli naprawdę chcecie mnie ścigać, musicie wysłać do USA wniosek o ekstradycję. Jeśli się boicie, mogę wam nawet pomóc go napisać” – przekazał były minister sprawiedliwości. Dodał także, że napisze w nim „prawdę o zarzutach spreparowanych na potrzeby polityczne” .

„Wykażę, jak wielokrotnie łamaliście w tej sprawie prawo. Przedstawię motywy działań Giertycha i innych złodziei z najbliższego otoczenia Tuska: zemstę za prowadzone przeze mnie śledztwa i strach, że jak wrócę, to zostaną one doprowadzone do sprawiedliwego końca” – zapowiedział. Ocenił również, że w Stanach Zjednoczonych nie dojdzie do „stawiania sędziów spod palca” .

Co z ENA ws. Ziobry? Żurek zwraca uwagę na możliwe scenariusze

W rozmowie z TVN24 prokurator generalny został zapytany, czy śledczy jednak zrezygnują z ENA wobec Zbigniewa Ziobry, skoro ten wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

– Jedna grupa prawników mówi „nie, ona jest potrzebna tylko na obszar europejski” , a druga grupa, która również zna się na tych przepisach, mówi „nie, Ziobro w każdej chwili może się pojawić w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu i to jest po to, żeby na całej przestrzeni Unii Europejskiej móc go ścigać” . I ten pogląd mnie przekonuje – mówił Żurek.

Dodał także, że zamierza zwrócić się do ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry. Organizacja ta zajmuje się bowiem sprawami migrantów w USA, w szczególności tych, którzy mają zarzuty w innych krajach.

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