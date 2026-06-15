Nawrocki rozmawiał o Ziobrze z Trumpem? Przydacz zabrał głos

Zanim prezydent Polski wyruszył za ocean, do Stanów Zjednoczonych – by wziąć tam udział w obchodach 80. urodzin Trumpa – minister spraw zagranicznych zwrócił się do niego z pewną propozycją. Zasugerował, by podczas rozmowy z przywódcą Stanów Zjednoczonych poruszył temat Zbigniewa Ziobry. Zdaniem szefa MSZ, były prokurator generalny powinien stracić ochronę międzynarodową, by można było go doprowadzić przed polski wymiar sprawiedliwości. Liczy on na to, że wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości usłyszy zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem w Waszyngtonie. Radosław Sikorski, zapytany o spotkanie prezydentów, ponownie nawiązał do sprawy Ziobry. Stwierdził, iż chciałby, aby doszło do „unieważnienia pseudodziennikarskiej wizy podejrzanego”.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, który także przebywa z wizytą w Ameryce, został zapytany, czy Nawrocki rozmawiał o Ziobrze z Trumpem. Zapewnił, że głowa państwa nawet nie miała tego w planach.

Przydacz zadrwił z Sikorskiego. „Ma wewnętrzny ból”

– Stany Zjednoczone podejmują decyzję o przydzieleniu wizy w taki sposób, w jaki uważają za stosowne. Jeśli chodzi o pana ministra Zbigniewa Ziobrę, najpewniej finalnie decyzję podejmie odpowiedni amerykański niezależny sąd, i nie jest to powód do działania natury politycznej. Na tym polega praworządność, że decyduje prawo, a nie polityka. (...) Jeśli ktoś uważa, że prezydent będzie pomagał w prześladowaniu opozycji, to po prostu się myli – zaznaczył Marcin Przydacz.

Zdaniem polityka słowa Sikorskiego są „wyrazem jakiejś frustracji”. – Rozumiem, że ma jakiś ból wewnętrzny w sobie, (...) że to nie on znajduje się tutaj – w Białym Domu – tylko prezydent – skwitował.

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