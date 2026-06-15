Nowy ruch sądu ws. Ziobry. „Nawet USA tego nie zmienią”

– Dotarło do nas pytanie z sądu okręgowego w piątek zeszły od sędziego Grochowicza, sędzia Grochowicz pyta o naszą wiedzę na temat miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, czyli sędzia referent, który ma rozpoznać nasz wniosek o wydanie ENY – powiedział rzecznik prokuratury Przemysław Nowak na konferencji prasowej.

– Pismo to otrzymaliśmy w zeszły piątek, w tej chwili przygotowywana jest odpowiedź, myślę, że na dniach zostanie do sądu wysłana – kontynuował.

– Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to ENA jest zasadna i tę argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie. Natomiast oczywiście decyzja należy do sądu – mówił dalej.

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