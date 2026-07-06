Ekstradycja Ziobry coraz bliżej? „Sytuacja byłego ministra wyraźnie się zmieniła”

5 lipca na antenie Radia Zet wiceminister sprawiedliwości odniósł się do sytuacji polityka. Podczas wywiadu w programie „Gość Radia Zet” ujawnił, jakie kroki zostaną podjęte w najbliższym czasie w sprawie sytuacji byłego ministra sprawiedliwości.
Sytuacja Ziobry się komplikuje. Ekstradycja coraz bliżej?
Arkadiusz Myrcha poinformował, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry „jeszcze nie został skierowany do strony amerykańskiej”. – Sądzę, że to kwestia pewnie najbliższych kilku tygodni – dodał.
Zwrócił też uwagę, że „prokurator generalny, minister Żurek, zapowiedział to jakiś czas temu, jednocześnie podkreślając, że ten wniosek będzie mógł być mocniejszy w sytuacji, kiedy zakończy się postępowanie aresztowe”.
– Ono się zakończyło w ubiegłym tygodniu, więc w tej chwili ziściła się ta nieformalna okoliczność, która wzmacnia ten wniosek o ekstradycję – dodał. – W ciągu ostatnich kilku dni sytuacja posła Ziobry się zmieniła. Ma prawomocnie zakończone postępowanie aresztowe i został mu cofnięty status uchodźcy – podkreślił
W dalszej części wywiadu Myrcha przekazał, że „materiał dowodowy i stan wiedzy polskich organów ścigania pokazuje, że w państwie polskim na temat działania pana Ziobry jest całkiem pokaźna wiedza, ponad 20 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą”. Jego zdaniem były minister sprawiedliwości „swoją postawą wystawia sobie jak najgorsze świadectwo”.
– Już nie takich wiraszków widzieliśmy, którzy w mediach potrafili sobie pogadać, ponaśmiewać się z organów ścigania, a prędzej czy później i tak stanęli przed organem sprawiedliwości – dodał wiceminister sprawiedliwości.
Zapytany o to, czy od ściągnięcia Ziobry do Polski zależy wynik najbliższych wyborów, polityk KO przyznał, że „na pewno będzie miało wpływ na wybory”.
Ostatnie działania służb ws. Zbigniewa Ziobry
Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie 1 lipca odrzucił zażalenie obrońców Zbigniewa Ziobry dotyczące tymczasowego aresztu wobec polityka. Oznacza to, że uprawomocniła się decyzja, zgodnie z którą były minister sprawiedliwości powinien zostać zatrzymany.
Polityk PiS od kilku miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ma tam pełnić funkcję korespondenta Telewizji Republika. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech.
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