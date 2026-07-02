Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Sikorski reaguje na ruch Węgier

Radosław Sikorski poinformował, że otrzymał pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. „Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą” – napisał minister spraw zagranicznych na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Do sprawy odniósł się także Waldemar Żurek. Dwie informacje na koniec dnia. MSZ otrzymało pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy M. Romanowskiemu, Z. Ziobrze oraz P. Koteckiej-Ziobro. Unieważnione zostały również ich dokumenty podróży. W tej sytuacji zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA” – poinformował minister sprawiedliwości. „Warto przypomnieć – wczoraj sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Z. Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. Państwo działa” – podsumował.

Więcej informacji wkrótce.