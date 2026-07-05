Synoptycy zapowiadają zwrot w pogodzie. Nadchodzą kolejne upały? „Temperatura będzie wzrastać”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił, co czeka nas w pogodzie w nadchodzącym tygodniu. W wielu miejscach termometry mogą ponownie wskazywać ponad 30 st. C.

Prognoza pogody na kolejne dni

Agnieszka Prasek synoptyczka i rzeczniczka prasowa IMGW poinformowała w najnowszym komunikacie, że jeszcze 5 lipca „do Polski napłynie chłodne powietrze polarno-morskie z północnego zachodu i będzie ono znacznie chłodniejsze od mas powietrza, które przynosiły fale upałów” .

– Niedziela przyniesienie kolejną zmianę pogody, bo przez Polskę będzie się przemieszczał układ niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze. Największe prawdopodobieństwo ich rozwoju dotyczy wschodniej połowy kraju. Na przeważającym obszarze temperatura wyniesie od 19 do 23 st. C – relacjonowała synoptyczka.

Jak dodała, mijający weekend był „okresem przejściowym między bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata” .

– Już od początku przyszłego tygodnia temperatura zacznie powoli wzrastać. Nad Europę Środkową ponownie zacznie napływać cieplejsze powietrze z południa i południowego zachodu. Najpierw odczują to mieszkańcy zachodnich regionów Polski, następnie ocieplenie obejmie cały kraj – przekazała Prasek.

W poniedziałek 6 lipca opady deszczu i burze pojawią się jeszcze na południu kraju, termometry wskażą maksymalnie 18 st. C nad morzem i rejonach podgórskich, oraz około 20 st., C na przeważającym obszarze kraju, do 24 st. C na krańcach wschodnich. Podobna pogoda ma się utrzymać we wtorek oraz w środę. W czwartek odczuwalny będzie wzrost temperatury w całej Polsce. Słonecznie będzie w szczególności w północno-zachodniej połowie kraju.

Pogoda w Polsce. Nadchodzi kolejna fala upałów?

Synoptyczka poinformowała, że „w okresie kolejnego weekendu temperatura ponownie będzie wzrastać powyżej 25 st. C, zbliży się także do 30 st. C” . Niewykluczone, że będzie jednak znacznie cieplej. Trudno natomiast teraz określić, czy temperatura będzie tak wysoka, jak w ubiegły weekend.

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