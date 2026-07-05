Trzaskowski powinien podać się do dymisji? Sondaż ujawnił nastroje Polaków

United Surveys by IBRiS przygotował sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano badanych, czy ich zdaniem Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku z aferą związaną ze Szpitalem Południowym. Analizę przeprowadzono w dniach 26-28 czerwca. Wzięło w niej udział 1000 osób.

Polacy chcą dymisji Trzaskowskiego? Są wyniki sondażu

Jak wynika z badania, za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się w sumie 51,2 proc. osób. Przeciwnego zdania jest 41,1 proc. ankietowanych, natomiast 7,7 proc. badanych uznało, że „trudno powiedzieć” .

Wśród tych, którzy popierają KO, Lewicę, PSL oraz Polskę 2050 za dymisją prezydenta Warszawy opowiedziało się 9 proc. osób. Przeciwnego zdania jest natomiast 85 proc. ankietowanych. 6 proc. uznało, że nie ma zdania w tej kwestii.

Zupełnie inaczej przedstawiają się wyniki wyborców opozycji, czyli PiS-u, Razem, Konfederacji, a także Konfederacji Korony Polskiej. 82 proc. osób uznało, że Trzaskowski powinien ustąpić ze stanowiska. Zaledwie 6 proc. tego nie chce, a 12 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć” .

Co ciekawe, wśród osób niegłosujących za dymisją polityka opowiedziało się 60 proc. osób, przeciwnych było 37 proc., a 3 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

Dymisje w warszawskim ratuszu. Dwie osoby zrezygnowały

Przypomnijmy, w piątek Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął rezygnacje od dwóch wiceprezydentek Warszawy – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.

– Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – wyjaśnił.

Dodał także, że „to samo dotyczy nieprawidłowości, domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym” . – Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd – podkreślił.

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