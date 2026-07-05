Trzaskowski powinien podać się do dymisji? Sondaż ujawnił nastroje Polaków

United Surveys by IBRiS przygotował sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano badanych, czy ich zdaniem Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku z aferą związaną ze Szpitalem Południowym. Analizę przeprowadzono w dniach 26-28 czerwca. Wzięło w niej udział 1000 osób.
Polacy chcą dymisji Trzaskowskiego? Są wyniki sondażu
Jak wynika z badania, za dymisją prezydenta Warszawy opowiada się w sumie 51,2 proc. osób. Przeciwnego zdania jest 41,1 proc. ankietowanych, natomiast 7,7 proc. badanych uznało, że „trudno powiedzieć”.
Wśród tych, którzy popierają KO, Lewicę, PSL oraz Polskę 2050 za dymisją prezydenta Warszawy opowiedziało się 9 proc. osób. Przeciwnego zdania jest natomiast 85 proc. ankietowanych. 6 proc. uznało, że nie ma zdania w tej kwestii.
Zupełnie inaczej przedstawiają się wyniki wyborców opozycji, czyli PiS-u, Razem, Konfederacji, a także Konfederacji Korony Polskiej. 82 proc. osób uznało, że Trzaskowski powinien ustąpić ze stanowiska. Zaledwie 6 proc. tego nie chce, a 12 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.
Co ciekawe, wśród osób niegłosujących za dymisją polityka opowiedziało się 60 proc. osób, przeciwnych było 37 proc., a 3 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.
Dymisje w warszawskim ratuszu. Dwie osoby zrezygnowały
Przypomnijmy, w piątek Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął rezygnacje od dwóch wiceprezydentek Warszawy – Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry.
– Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy – wyjaśnił.
Dodał także, że „to samo dotyczy nieprawidłowości, domniemanych przestępstw w Szpitalu Południowym”. – Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd – podkreślił.
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