Dymisje w warszawskim ratuszu. Trzaskowski: „Przyjąłem rezygnacje”

Zapadają kolejne decyzje kadrowe w związku z nieprawidłowościami, do których dochodziło w warszawskim szpitalu. Kilka dni temu prezydent Warszawy informował o odwołaniu rady nadzorczej placówki, a także polityków zasiadających we wszystkich miejskich spółkach medycznych.

Szykują się zmiany w warszawskim magistracie. „Przyjąłem rezygnacje”

– To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno: nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy. Ta sprawa jest i będzie wyjaśniana do samego końca, bez żadnych półśrodków, bez udawania, że „jakoś to będzie” – mówił Rafał Trzaskowski podczas piątkowej konferencji prasowej.

Następnie poinformował o nowych decyzjach, które zostały podjęte „spokojnie i po głębokim namyśle, w trosce o sprawne funkcjonowanie urzędu i miejskich spółek, ale również w głębokim przekonaniu o tym, że dobra polityka zaczyna się od dobrych standardów”.

– Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je – powiedział Trzaskowski.

Renata Kaznowska odchodzi z magistratu. Wydała oświadczenie

W piątek do swojego odejścia odniosła się w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Jak przyznała, decyzja o rezygnacji była dla niej jedną z najtrudniejszych w życiu. W publikacji wymieniła, czym musiała się zajmować na swoim stanowisku – wspomniała m.in. o trudnych czasach pandemii, a także o koniecznych zmianach w mieście związanych z reformą edukacji oraz o inwestycjach w placówkach medycznych.

Jak wyjaśniła, zdecydowała się o tym wspomnieć, aby zwrócić uwagę, z czym miasto się mierzyło. „Sprawa Szpitala Południowego z pewnością się wyjaśni. Mam nadzieję, że skorzysta na tym cały system ochrony zdrowia w Polsce” – dodała.

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