Karol Nawrocki na szczycie nowego sondażu. Prezydent zanotował duży wzrost

Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków, przygotowywanym przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Przez dwa miesiące tracił punkty procentowe, ale w czerwcu odrobił spadki. Nawrockiemu w tym miesiącu ufało o 5 pkt proc. więcej osób niż w maju. Nieufność do głowy państwa zmniejszyła się z kolei o 4 pkt proc. i wynosi obecnie 34 proc.

Sondaż zaufania do polityków. Kto za Nawrockim?

Drugie miejsce według sondażu przypadło wicepremierowi z PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się zaufaniem 45 proc. badanych. Jego sytuacja nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ministrowi obrony narodowej nie ufa z kolei 29 proc. badanych, czyli o 2 pkt proc. więcej.

Trzecie miejsce zajął inny wicepremier. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski osiągnął wynik 42 proc. pozytywnych wskazań przy 32 proc. nieufności. Na czwartek pozycji uplasował się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ufa mu 40 proc. respondentów, a nie ufa 43 proc. (o 4 pkt proc. więcej niż w maju).

Na piątym miejscu znalazł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z 39 proc. zaufania i 32 proc. nieufności. Szósty jest premier Donald Tusk, któremu ufa 38 proc. respondentów, a nie ufa 49 proc. Następny był Sławomir Mentzen z wynikiem 34 proc. zaufania i 39 proc. nieufności. Kolejne miejsce przypadło marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, do którego zaufanie deklaruje 31 proc. badanych, a nieufność – 41 proc.

Sondaż. Którym politykom nie ufają Polacy?

Jak wyglądała sytuacja po drugiej stronie rankingu? Największa nieufność panuje wokół prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politykowi nie ufa 57 proc. badanych. Tuż za nim jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun z 55 proc., a na trzecim miejscu znajdziemy wiceprezesa PiS i kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.

Sondaż zrealizowano w dniach 11-21 czerwca na próbie liczącej 991 osób (w tym: 66,4 proc. metodą CAPI, 16,3 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).

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