Kryzys niszczy koalicję. „VIP-room wszedł do potocznego języka”

Pierwszy sondaż preferencji partyjnych po ujawnieniu afery z doktorem Dawidem Kacprzykiem w roli głównej nie jest tragiczny dla KO. Pokazał jednak spadek poparcia dla tej partii poniżej kluczowego progu 30 proc. W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski poparcie dla KO wynosi 29,2 proc., o 0.5 proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

– Tragedii nie ma. Obroniliśmy się – mówią działacze Koalicji Obywatelskiej. – Do wyborów sprawa pójdzie w zapomnienie. Ludzie podejmują decyzje wyborcze na miesiąc przed dniem głosowania.

– Moim zdaniem to wszystko jest samooszukiwaniem się – uważa polityk związany z obozem władzy.

Szpitalne VIP-y

Kryzys wokół Szpitala Południowego jest niszczący dla największej partii władzy, czyli Koalicji Obywatelskiej, z trzech powodów. Po pierwsze, rzecz dotyczy opieki zdrowotnej, którą Polacy w każdym badaniu stawiają na pierwszym miejscu swoich potrzeb. Tymczasem jest to obszar, w którym zwykli śmiertelnicy skazani są na wielomiesięczne oczekiwania na wizytę u specjalisty. A jeżeli pechowo wypadnie ona pod koniec roku, to często nie jest zrealizowana, bo placówka wykorzystała już cały kontrakt w NFZ, a za nadwykonania rząd nie chce płacić.

Dzięki dziennikarzom Kanału Zero cała Polska dowiedziała się, że są placówki, gdzie ludzie z legitymacją partyjną wchodzą bez kolejki, wszelki badania są im wykonywane od ręki, a jeszcze czekają na te wyniki w dużo bardziej komfortowych warunkach, niż te, które oferuje poczekalnia na SOR.

Niby wszyscy wiemy, że są takie praktyki w służbie zdrowia. Że wizyta w prywatnym gabinecie otwiera drogę do dalszego leczenia w publicznej placówce. Albo że znajomość z lekarzem, zwłaszcza na stanowisku, ułatwia wejście do systemu.

Ale co innego mieć ogólną wiedzę o mechanizmach, a co innego zobaczyć na własne oczy „salonik VIP” w Szpitalu Południowym i lekarza z legitymacją KO, który to wszystko zorganizował, przy okazji zarabiając ogromne pieniądze.

Po drugie, sprawę ujawniło duże medium z wielkimi zasięgami, które „ciągnie” temat, opisując kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i nie pozwala „zamilczeć” tej afery, co jest ulubioną praktyką władzy.

Zatem do przywilejów warszawskich działaczy KO doszły oskarżenia byłego ordynatora oddziału chirurgii ze Szpitala Południowego, który przekonywał, że alarmował o nieprawidłowościach władze Warszawy, a te nie reagowały. A właściwie zareagowały w taki sposób, że dr Emil Jędrzejewski został zwolniony z pracy.

Szok i niedowierzanie

Ale to nie wszystko, bo dr Jędrzejewski publicznie stwierdził, iż „na SOR ludzie umierali, bo ktoś się uczył”, m.in. wymienił przypadek nieprawidłowej intubacji pacjenta, po której nastąpiły powikłania i zgon.