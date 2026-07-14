Strzelanina w Wejherowie. Jedna osoba z raną postrzałową głowy

We wtorek (14 lipca), na terenie Wejherowa, padły strzały. Wkrótce na miejscu zjawili się przedstawiciele służb – funkcjonariusze policji i zespół ratownictwa medycznego.

Szczegóły sprawy nie są znane – wiadomo, że ZRM zabrał na pokład karetki pogotowia osobę poszkodowaną. Miała zostać raniona w głowę (portal Onet przekazał, że doznała „rany postrzałowej”).

Pomorze. Strzelanina w Wejherowie. Ranny mężczyzna jest „w stanie krytycznym”

– Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia – poinformowała aspirantka Karolina Pruchniak (cytat za Onetem).

To samo przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie powiedziała redakcji Interii. Dodała, że „do szpitala przetransportowano mężczyznę”, ale bez ujawniania szczegółów odnośnie jego wieku, a także tego, czy miał coś wspólnego ze zdarzeniem, czy może był osobą trzecią. Portal – powołując się na ustalenia służb – poinformował, że poszkodowany „jest w krytycznym stanie”.

Nowe, nieoficjalne informacje podał także portal Nadmorski24. Lokalni dziennikarze przekazali, że uczestnikami zdarzenia nie były osoby trzecie.

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