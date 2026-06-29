Koszmarne upały w Polsce. Jest ofiara śmiertelna

Prezydent Miasta Chełm – Jakub Banaszek – poinformował o zgonie w niedzielę (25 czerwca). „Śmierć z powodu upałów. Proszę o szczególną ostrożność i uwagę. Niestety, dzisiaj na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku «Glinianki» zmarła kobieta. Prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysokie temperatury” – zaznaczył.

Jak dodał, obiekt został „wyłączony z użytkowania”. „Z informacji uzyskanych od właściwych organów informuje, że stwierdzono prawidłowe zabezpieczenie terenu przez wykonawcę. Wyrazy współczucia dla bliskich” – zakończył wpis, opublikowany na platformie Facebook.

Z ustaleń „Supertygodnia Chełmskiego” wynika, że nieprzytomną plażowiczkę zauważył jeden z przechodniów. Miała 63 lata.

Rekordowe upały w Polsce. W najbliższych dniach temp. zbliży się do 40°C

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czasie tegorocznych upałów paść mógł rekord Polski. W Słubicach (Ziemia Lubuska) odnotowano aż 40,5 stopnia Celsjusza.

Obecnie, w niemal całym kraju (wyłączając część obszarów na północy, zachodzie i niewielki fragment w rejonie gór), obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego – czyli trzeciego – stopnia.

Jaka pogoda będzie towarzyszyła mieszkańcom w ciągu najbliższych 48 godzin? Z poniedziałku na wtorek (z 29 na 30 czerwca), na północnym zachodzie i zachodzie kraju spodziewać należy się umiarkowanego (a momentami dużego) zachmurzenia. Jeśli chodzi o pozostałe rejony – będzie ono małe (lub – okresowo – umiarkowane do dużego). „Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz wyniesie do 20-30 milimetrów, a na południu – lokalnie – do około 50 mm. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg” – wskazali eksperci z IMGW.

Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną – będzie to od 28°C, przez 32°C na północnym zachodzie i do 35°C na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju natomiast – 39°C. Jedynie na wybrzeżu będzie nieco chłodniej – ok. 22°C.

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