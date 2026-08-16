Sposób na długie życie białych butów sportowych. Każdy ma ten produkt

Białe trampki lub adidasy to jeden z najpopularniejszych typów obuwia. Oczywiście ten typ narażony jest na zaplamienia i odbarwienia. Jest jednak proste rozwiązanie tego problemu, o którym dużo osób nadal nie wie. Kluczowy produkt znajdziemy w każdej łazience.

Jak domowym sposobem wyczyścić białe buty?

Chodzi o białą pastę do zębów, która może posłużyć nam do odświeżenia obuwia. Dzięki drobnym, ściernym cząsteczkom, idealnie nadaje się do czyszczenia butów, i nie niszczy materiału. Pasę nakładamy starą szczoteczką do zębów z miękkim włosiem, a później czyścimy wszystko lekko wilgotną szmatką.

Niewielką ilość pasty trzeba nanieść na szczoteczkę i delikatnie rozetrzeć ją na powierzchni buta okrężnymi ruchami. Następnie trzeba pozostawić ją na dwie minuty, a później zetrzeć wilgotną szmatką. Jeśli to konieczne, można potrzeć nieco mocniej materiałową ściereczką. Po kilku minutach plamy powinny zniknąć, a białe elementy mogą odzyskać pierwotny kolor.

Pasta do zębów pomoże o oczyścić białe buty

Metoda okazuje się skuteczna, ponieważ pasta do zębów posiada składniki rozpuszczające tłuszcz. Ma też w swoim składzie delikatne substancje ścierne, mające czyścić szkliwo zębów. Sprawdza się to przy gumie i materiale na butach,

pozwalając nam przy tym uniknąć całościowego moczenia butów i długiego oczekiwania na ich wyschnięcie.

Producenci butów często zresztą wykluczają pranie obuwia. Nawet modele dopuszczone do prania w niskich temperaturach z czasem mogą stracić trwałość. W pralce osłabiony zostaje bowiem klej, zużywa się tkanina i zniekształca podeszwa. Zwykłe zabrudzenia zdecydowanie najlepiej czyścić ręcznie.

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