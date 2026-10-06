Ustawa o prohibicji w Polsce dzieli koalicję. PSL walczy o konkretny zapis

Projekt Lewicy i Polski 2050 ma zostać poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Według ustaleń WP jest wstępna zgoda na dalsze prace, ale ostateczny kształt przepisów pozostaje otwarty. Propozycja zakłada nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju, od godz. 22 do 6. Wyjątki mają obejmować gastronomię i lotniska. Projekt przewiduje też całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, w tym piwa. To planowane zmiany, które nie zostały jeszcze uchwalone.

Zakaz sprzedaży alkoholu. PSL walczy o wino

Projekt miał być głosowany już na wrześniowym posiedzeniu, ale po interwencji PSL został zdjęty z porządku obrad. Ludowcy tłumaczyli to obawami o rozwijającą się polską branżę winiarską. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk przekonuje, że nowe przepisy mogą uderzyć także w informacje o regionalnych produktach. Według niego opis pochodzenia wina czy wykorzystanych szczepów mógłby zostać uznany za promocję.

Poprawki ludowców mają wyłączyć z definicji promocji przekazy informacyjno-kulturalne oraz wydarzenia łączące prezentację lokalnego wina i potraw. Podobne propozycje zgłosiła Konfederacja. Komisja rekomenduje ich odrzucenie.

Lewica odpowiada winiarzom. Spór o degustacje

Posłanka Nowej Lewicy Joanna Wicha odrzuca zarzuty, że projekt szkodzi winiarzom. Wskazuje, że reklama alkoholu jest już zakazana z wyjątkiem piwa, a proponowane przepisy usuwają ten wyjątek.

Jej zdaniem branża zabiega o szczególne zasady degustacji podczas festiwali, prezentacji i w zagrodach winiarskich. Posłanka argumentuje, że podobnych wyjątków mogliby później zażądać producenci innych alkoholi.

Głosowanie w Sejmie to nie musi być koniec

Rozmówca WP z Lewicy twierdzi, że ustawa ma być głosowana teraz, a PSL może próbować zmieniać ją w Senacie. Z kolei źródło z PSL wskazuje na podziały w Koalicji Obywatelskiej, która ma wpływ na dalsze prace w izbie wyższej. W grę wchodzą poprawki podczas głosowania w Sejmie, zmiany senackie lub osobna ustawa dotycząca winiarzy. Wstępne porozumienie w koalicji nie przesądza więc, jakie przepisy zostaną ostatecznie przyjęte.

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