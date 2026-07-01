Jedno stanowisko Polski przed szczytem NATO. Ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Głównym tematem rozmów były przygotowania do szczytu NATO w Ankarze oraz kwestie bezpieczeństwa Polski.

Polska szykuje wspólny przekaz na NATO

Rozmowa rozpoczęła się po godz. 15 i trwała ponad godzinę. Jak przekazała wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jej celem było wypracowanie wspólnego stanowiska władz przed szczytem NATO zaplanowanym na 7-8 lipca w stolicy Turcji.

Polskę podczas spotkania Sojuszu reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Towarzyszyć mu mają przedstawiciele MON i MSZ, w tym wicepremier Radosław Sikorski.

Jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa

Jak poinformował wiceszef MON Paweł Zalewski, prezydent i szef MON mają już wspólne i spójne stanowisko, które Polska przedstawi w Ankarze. Ma ono dotyczyć zarówno obronności, jak i relacji transatlantyckich.

Jednym z najważniejszych tematów środowego spotkania była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Zalewski podkreślił, że w tej sprawie obaj politycy mówią jednym głosem i traktują ją jako inwestycję w bezpieczeństwo oraz czytelny sygnał odstraszający wobec Rosji.

Wojska USA i stała baza w Polsce

W połowie czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak przekazano, strona amerykańska ma być otwarta na taką ofertę, a dalsze decyzje mają zależeć od trwającego przeglądu sił.

O powstanie stałych baz USA w Polsce zabiegają także Kancelaria Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki miał poruszyć ten temat również w rozmowie z Donaldem Trumpem.

W tle także sprawa programu Nuclear Sharing

W najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych ma udać się szef BBN Bartosz Grodecki. Wśród tematów rozmów znajdzie się nie tylko obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale także możliwe przystąpienie Polski do programu Nuclear Sharing.

Szczyt NATO w Ankarze ma być dla Warszawy okazją do przedstawienia spójnego stanowiska w kluczowych sprawach bezpieczeństwa regionu i przyszłości Sojuszu.

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