Wybuchy w Damaszku podczas wizyty Macrona. Służby zamknęły drogi

We wtorek 7 lipca w Damaszku doszło do eksplozji. Zdarzenie zbiegło się w czasie z wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Polityk ten jest pierwszym przywódcą, który udał się z wizytą do Syrii po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku.

Syria. Eksplozje w Damaszku podczas wizyty Macrona

O eksplozjach w pobliżu hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji, jako pierwsza donosiła Agencja Reutera, . Powoływała się przy tym na swoje źródła w kręgach bezpieczeństwa Emmanuela Macrona. Świadkowie mówili o wybuchach i unoszącym się obok hotelu dymie.

Prezydent Macron do Damaszku przybył w poniedziałek 6 lipca około godziny 20 czasu polskiego. We wtorek przebywał w pałacu prezydenta Syrii Ahmada asz-Szara. Wybuchu miał nie usłyszeć, ponieważ znajdował się wówczas w drodze właśnie na to spotkanie.

Po eksplozji syryjskie służby zamknęły okoliczne drogi i wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa. Emmanuel Macron i Ahmad asz-Szar mają z kolei w planach udanie się do Ankary na rozpoczynający się tam szczyt NATO.

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