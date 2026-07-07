Zełenski zdradził, czego Ukraina potrzebuje najbardziej. „Musimy je dostać”

Podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów chce jak najszybciej otrzymać jak najwięcej rakiet do systemów przeciwlotniczych Patriot. Jak zaznaczył, to obecnie najważniejsza potrzeba Ukrainy.

— Musimy tak szybko, jak to możliwe, dostać jak najwięcej rakiet do systemów przeciwlotniczych. To jest rzecz dla nas najważniejsza — powiedział.

Zełenski: Ukraina pilnie potrzebuje rakiet do systemów Patriot

Zełenski zaznaczył, że rozmowy w tej sprawie nie dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że także inni partnerzy Ukrainy mają podobne możliwości i wsparcie z ich strony jest teraz pilnie potrzebne.

— Rozmawiamy nie tylko z Amerykanami, nasi przyjaciele mają podobne możliwości, bardzo tego potrzebujemy i to jest temat palący dla nas — przyznał Zełenski.

Podziękowania dla Marka Ruttego i zapowiedź rozmowy z Trumpem

Prezydent Ukrainy dziękował za dotychczasową pomoc sekretarzowi generalnemu NATO Markowi Ruttemu. Jak podkreślił, dzięki temu wsparciu Ukraina otrzymuje z USA rakiety PAC-3 i PAC-2, choć – jak zaznaczył – nie w takiej skali, jakiej oczekuje.

Wołodymyr Zełenski poinformował też, że temat dalszego wsparcia ma poruszyć w rozmowie z Donaldem Trumpem.

Rosja słabnie, ale zagrożenie nie mija

Ukraiński prezydent mówił również o sytuacji na froncie i codziennych rosyjskich atakach. Ocenił, że Rosjanie słabną na polu walki, ale nadal dysponują dużymi siłami, a Ukraina wciąż musi chronić zarówno cywilów, jak i własną armię.

— To prawda, że Rosjanie zaczynają słabnąć na froncie, ale wciąż mają bardzo dużą armię. i nadal musimy bronić naszych ludzi. Kiedy mówimy o obronie przeciwlotniczej, potrzebne jest to dla cywilów, ale też dla naszej armii. Potrzebujemy tego, aby ich bronić – mówił Zełenski.

— Potrzebujemy więcej nacisku, więcej przełożenia, więcej zdolności antybalistycznych, więcej sankcji przeciwko Rosji — podkreślił prezydent Ukrainy.

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